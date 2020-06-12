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    Попри спалах коронавірусу «Укрзалізниця» відкриває рух ще 14 електричок

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    Не всі пасажири дотримуються карантинних правил у транспорті - Попри спалах коронавірусу «Укрзалізниця» відкриває рух ще 14 електричок
    Не всі пасажири дотримуються карантинних правил у транспорті
    Фото: korosten.today

    В «Укрзалізниці» закликали пасажирів дотримуватися протиепідемічних заходів

    Компанія «Укрзалізниця» з 15 червня 2020 року відновить рух ще 14 приміських поїздів трьох напрямків.

    Про це повідомляє пресслужба АТ «Укрзалізниця».

    «Укрзалізниця» продовжує відновлювати курсування приміських поїздів, насамперед у найбільш популярних та завантажених напрямках. Так, з 15 червня відновлять рух ще 14 приміських поїздів фастівського, ніжинського та яготинського напрямків», - йдеться у повідомленні.

    У сполученні Київ — Козятин — Київ курсуватимуть такі приміські поїзди: №6202/6008 Козятин — Фастів — Київ, №7032 Фастів — Київ, №6070 Тарасівка — Київ, №6014 Фастів — Київ, №6029 Київ — Фастів, №6027/6213 Київ — Фастів — Козятин, №6035 Київ — Фастів, №6023/6211 Київ — Фастів — Козятин.

    У сполученні Київ — Ніжин — Київ курсуватимуть такі приміські поїзди: №6902 Київ — Ніжин, №6915 Ніжин — Київ, №6930 Київ — Ніжин, №6929 Ніжин — Київ.

    У сполученні Київ — Яготин — Київ курсуватимуть такі приміські поїзди: №6880 Київ — Яготин, №6809 Яготин — Дарниця.

    В «Укрзалізниці» закликали пасажирів бути свідомими та виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом: дотримуватися дистанції, вдягати маску, а в разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби — залишатися вдома.

    Також в компанії нагадали, що призначення приміських поїздів здійснюється відповідно до прийнятих рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій по кожній області окремо.

    Із розкладом електропоїздів, котрі відновили курсування, можна ознайомитись на вебсайтах регіональних філій «Укрзалізниці».

    Як повідомлялося, з послабленням обмежень відновився рух електропоїздів до Києва, зокрема і приміських. Однак, незважаючи на ризик зараження коронавірусною хворобою, пасажири електричок не дотримуються протиепідемічних заходів.

    Зазначимо, що у Києві вже другий день кількість нових випадків Covid-19 сягає майже сотні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      29070
    • Хворіють
      15075
    • Одужали
      13141
    • Померли
      854

    Станом на ранок 12 червня в Україні інфікувались коронавірусом ще 683 людини. Таким чином другий день поспіль в країні майже 700 нових випадків коронавірусу. Взагалі, за весь час пандемії заразились 29 753 людини. За минулу добу померли ще 16 людей і в той же день одужали ще 426 людей.

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