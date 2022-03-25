ЗСУ відбивають Тростянець, ворог обстріляв Охтирку, – Живицький

Найгарячішою точкою на сумському напрямку російсько-української війни є Тростянець

Збройні сили України ведуть бої за звільнення Тростянця. Про це написав на Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Керівник області не став оприлюднювати деталі, зазначивши лише, що «поки тривають бої».

Разом з тим, у Тростянці, попри військові дії, намагаються працювати лікарі та волонтери, життя на території громади підтримується, наскільки це можливо в нинішніх умовах.

За словами Живицького, окупанти не дають ховати убитих українців та не забирають своїх убитих. Трупи знищених росіян «валяються по місту і смердять». Очільник обласної військової адміністрації нагадав, що у тростянецькому морзі уже кілька днів немає електроенергії, тож ситуація в цьому плані є складною.

Окупанти також не дають полагодити пошкоджені електромережі, тож, попри наявність мобільного зв’язку, жителі Тростянця не можуть зв’язатися із рідними, бо немає можливості зарядити телефони.

Керівник Сумщини поінформував також про ситуацію в інших частинах регіону. Рашисти знову обстріляли Охтирку, кількість жертв уточнюється. Відомо, що під час боїв у Конотопському районі загинуло дві людини, двоє загиблих і у селі Великий Самбір, де окупанти просто обстріляли цивільне населення.

Під час обстрілу населених пунктів Низи та Сироватка були знищені фермерське господарство та кілька будинків. Жертв немає, але є поранені, п’ятеро з них – госпіталізовані.

У Краснопільському районі окупанти викрали місцевого жителя.

Нагадаємо, що російські війська захопили Тростянець ще 1 березня. Три російські колони з різних сторін зайшли в місто і повністю зайняли його.

Втім, закріпитися у Тростянці рашистам не вдалося, тож вони почали регулярно обстрілювати непідконтрольні частини міста. Зокрема, тільки 10 березня внаслідок такого обстрілу у Тростянці загинуло 10 осіб.

Того ж дня окупанти обстріляли і евакуаційну колону, яка рухалася із Тростянця.