Стихія руйнує міста, пенсії зростуть та клон «Приватбанку». Головне за 21 липня

«Главком» зібрав найцікавіші новини за 21 липня

В Україні впроваджують систему екстреної допомоги населенню за єдиним номером – 112.

Кабінет міністрів України звільнив першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового.

Українській владі доведеться поступово вирівняти тарифи на електроенергію для промисловості і населення.

Конституційний суд України визнав неконституційним положення абзацу другого статті 471 Митного кодексу.

«Главком» зібрав найцікавіші новини за 21 липня

Служба порятунку 112: в Україні нарешті запрацює європейська система екстреної допомоги

В Україні впроваджують систему екстреної допомоги населенню за єдиним номером – 112. Про це йшлося під час засідання уряду, розповів нардеп Олексій Гончаренко.

«Уряд на сьогоднішньому засіданні забезпечив функціонування міжвідомчої групи, яка буде керувати та слідкувати за впровадженням цієї системи», – зазначив депутат.

Що передбачає нове розпорядження:

надання права голові міжвідомчої робочої групи отримувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для роботи групи;

визначення органів, відповідальних за створення та впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112;

внесення змін до складу міжвідомчої робочої групи.

Уряд звільнив із МВС незмінного першого заступника Авакова

Кабінет міністрів України звільнив першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового. Він був на цій посаді з березня 2014 року. Про це повідомляє народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

За його словами, на засіданні уряду Ярового звільнили з посади першого заступника міністра внутрішніх справ України.

Зазначимо, його призначили першим заступником у березні 2014 року, коли відомство вже очолював Арсен Аваков. До цього Яровий був радником міністра внутрішніх справ, а також командував Внутрішніми військами МВС. Як уже писав «Главком», минулого тижня 291 парламентар проголосував за звільнення очільника МВС. Зазначимо, що Аваков сам написав заяву на звільнення 13 липня.

Суддя Головатий заявив самовідвід у справі Тупицького, боїться здатися упередженим

Велика палата Конституційного суду (КС) задовольнила самовідвід судді Сергія Головатого у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції трьох указів президента Володимира Зеленського «Про відсторонення від посади судді Конституційного суду» від 29 грудня 2020 року, «Про відсторонення від посади судді Конституційного суду» від 26 лютого 2021 року, «Про деякі питання забезпечення національної безпеки України» від 27 березня 2021 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення від 15 липня.

Відповідне конституційне подання народні обранці спрямували до КС на початку квітня.

Україні розігралася стихія: затоплені села, зруйновані дороги

Внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП сьогодні було знеструмлено 838 населених пунктів у 13 областях.

Унаслідок поривів вітру та грозу через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП у Київській області було знеструмлено 121 населений пункт.

Збитки від повені на Закарпатті сягають понад 100 млн грн.

В Одеській області негода у вівторок, 20 липня, запам'яталася зливою і шквалистим вітром. У деяких районах пройшов град розміром з куряче яйце.

Польська опозиціонерка пропонує пробачити Путіну окупацію Криму

В одній з основних опозиційних партій Польщі запропонували пробачити Росії окупацію Криму для налагодження відносин.

Таку думку висловила радниця лідера руху «Польща 2050» Катажина Пелчинська-Наленч, яка обіймала раніше посаду посла в РФ.

За її словами, чим більше росіян відчувають, що «у Європі їх люблять», тим вищі шанси, що одного разу вони зможуть «знайти своє європейське коріння». Вчора стало відомо, що Росія перекинула в окупований Крим понад 20 тисяч військових. Москва переміщує військових під приводом ліквідації повені.

Суд арештував першого українського пірата

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід українцю, якого підозрюють у піратстві в Індійському океані. Про це розповів прессекретар Служби безпеки України Артем Дехтяренко. Це перший випадок, коли українцю повідомили підозру в піратстві. Запобіжний захід було обрано за клопотанням слідчого СБУ.

«Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 48 днів», – сказав Дехтяренко. Нагадаємо, вчора стало відомо, що в Україні вперше затримали українця, який підозрюється у піратстві. За інформацією СБУ, піратом виявився житель Миколаївщини.

Керівник енергорегулятора: підвищення цін на електроенергію для населення неминуче

Українській владі доведеться поступово вирівняти тарифи на електроенергію для промисловості і населення. Про це заявив голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання в галузях енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк в інтерв'ю «Економічній правді».

«Обговорюються різні сценарії (підвищення тарифів, – ред.), але у нас немає іншого майбутнього, крім поступового вирівнювання тарифів для промисловості і населення. Це великий самообман, коли ми вважаємо, що людина, яка платить за електроенергію менше, дійсно отримує від цього якусь користь», – сказав він.

Натомість з власних джерел «Главкому» стало відомо, що нині в уряді обговорюють проєкт ПСО, який передбачає розподіл споживачів на чотири категорії: тих, хто споживає до 100 кВт⋅год, далі – від 100 кВт⋅год до 300 кВт⋅год, потім – від 300 кВт⋅год до 500 кВт⋅год, а також тих, хто споживає понад 500 кВт⋅год. Залежно від обсягів споживання зростатиме й тариф до приблизно 3,5 грн за кВт⋅год.

«Приватбанк» попередив українців про появу фальшивого сайту-клону

У США невідомі створили шахрайський сайт (https://p-invest.site), який є «клоном» сайту «Приватбанк». Він використовує посилання на неіснуючі інвестиційні проєкти та компанії без згоди «Приватбанку», а також айдентику банку та інших юридичних осіб, повідомляє прессекретар «Приватбанку» Олег Серга.

У «Приватбанку» зазначають, що шахраї заманюють у проект пропозицією високого доходу за шахрайською схемою, із застосуванням соціальної інженерії та ймовірного хакерства.

Підвищення пенсій: хто і коли отримає доплати

Із жовтня цього року адресні виплати одержуватимуть пенсіонери віком від 75 років. Про це повідомила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна під час свого виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Трудові ресурси».

За її словами, Мінсоцполітики зараз працює над тим, щоб включити до президентської програми підтримки людей похилого віку осіб віком від 70 років. Чиновниця відзначила, що уряд і надалі буде сприяти підвищенню стандартів соціального захисту людей, які мають тривалий страховий стаж роботи.

Також сьогодні стало відомо, що Міністерство соціальної політики України напрацьовує законопроєкт, який дозволить долучити до системи соціального страхування людей, зокрема, з «тіньової» (неформальної) зайнятості. Нагадаємо, уряд України запланував поетапне підвищення мінімальних пенсій до 2403 гривень.

Конфіскація речей у «зелених коридорах» на митниці – неконституційна. Суд виніс рішення

Конституційний суд України визнав неконституційним положення абзацу другого статті 471 Митного кодексу. Ця стаття дозволяла конфісковувати товари у разі порушення порядку проходження спрощеного митного контролю. Про це повідомляється на сайті КСУ.

Рішення ухвалено за клопотанням громадянки України Олени Одінцової.

Автор клопотання вважає, що стягнення у вигляді конфіскації товарів, є таким, що не відповідає положенням Конституції України. Зокрема воно порушує гарантовані Конституцією права на: володіння, користування і розпорядження своєю власністю; непорушність права приватної власності та заборону протиправного позбавлення права власності; застосування конфіскації майна виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Стало відомо, хто понесе прапор України на відкритті Олімпіади

23 липня в олімпійському Токіо відбудеться урочиста церемонія відкриття Ігор ХХХІІ Олімпіади, на якій прапор України нестимуть найдосвідченіші спортсмени нашої команди – Олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич та чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.

Вперше в історії проведення Ігор країни-учасниці мають одразу два прапороносця – жінку та чоловіка. Це пов'язано з активною позицією Міжнародного Олімпійського Комітету щодо відстоювання принципів гендерної рівності. Нагадаємо, Ігри в Токіо триватимуть з 23 липня по 8 серпня.

Чемпіонами НБА вперше в історії стали три брати

«Мілуокі Бакс» переміг у шостому матчі фіналу Національної баскетбольної асоціації «Фінікс Санз» з рахунком 105:98 і став чемпіоном вперше за 50 років. Попередній раз «Бакс» брали титул в 1971 році.

Найкращим у матчі став Янніс Адетокунбо, котрий набрав 50 очок. Цікаво, що два його брати також є чемпіонами НБА. 23-річний Костас Адетокумбо завоював титул в 2020 році в складі «Лос-Анджелес Лейкерс». 29-річний Танасіс і 26-річний Янніс стали чемпіонами в цьому році в складі «Бакс». Таке трапилося вперше в історії. Раніше з братів титул завойовували тільки іспанці Пау (2009, 2010) і Марк Газоль (2019).

Стала відома столиця Олімпіади 2032 року

Міжнародний олімпійський комітет повідомив, що літні Олімпійські і Паралімпійські ігри в 2032 році пройдуть у Брісбені (Австралія). Таке рішення було прийнято на сесії МОК. Це вже третій випадок, коли літня Олімпіада пройде в Австралії. У 1956 році Ігри відбулися в Мельбурні, в 2000 році – в Сіднеї.

Нагадаємо, 2024 року літні Олімпійські ігри пройдуть в Парижі (Франція), в 2028 році – в Лос-Анджелесі (США).

У Китаї сталася найсильніша повінь за тисячу років. Є загиблі

Унаслідок повені у Китаї загинуло дванадцять людей і понад сто тисяч мешканців евакуювали з постраждалих районів.

Великі території центральної китайської провінції Хенань опинилися під водою через найсильніший за останні тисячу років дощ. У місті з населенням у понад дванадцять мільйонів довелося евакуювати у безпечні місця понад сто тисяч громадян.