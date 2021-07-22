Рясні дощі підняли рівень води в річках Івано-Франківщини майже на два метри (фото)
Вода підтопила автомобільні шляхи та доїзди до житлових будинків
На Івано-Франківщині через сильні дощі, які пройшли 21 липня, у декількох селах Калуського та Косівського районів річки вийшли з берегів. Вода підтопила автомобільні шляхи та доїзди до житлових будинків. Про це інформує управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації.
О 15-й годині у Калуському районі між селами Мошківці та Сівка-Войнилівська вода з річки Сівка вийшла на 15-
Вище за течією рівень води у річці Сівка спадає.
У селищі Перегінське Калуського району в ніч на 21 липня вода з річки Радова розмила грунтову дорогу, яка проходить берегом протяжністю близько
У селі Верхня внаслідок підйому рівня води у річці Болохівка підтопило автодорогу Верхня-Станькова — Довгий Войнилів, вулицю Станьківська та 6 подвір'їв. Рівень води спадає. Однак на 15-
В ніч на 21 липня у Косівському районі у селі Уторопи вода з місцевого потічка Насарат пошкодила залізобетонну опору та шутровий насип при підході до металевого автомобільного мосту. Проїзд обмежено до 5 будинків, в яких проживає 20 людей, можливий піший прохід мостом.
У зв'язку iз добiганням паводкової хвилi в Днiстрi очiкується продовжегння пiдйомів рiвнiв води в річках Івано-Франківщини.
Внаслідок випадання у другій половині дня 20 та в ніч з 20 на 21 липня значних, сильних, місцями надзвичайних дощів (р. Лужанка – с. Гошів 51мм за 3-6 год., р. Бистриця Надвірнянська – с. Пасічна 67мм за 6-12 год.) сформувався дощовий паводок з підйомами рівнів води над перед паводковим рівнем:
на р. Дністер 82-142см;
на річках басейну Дністра 15-177см;
на р. Прут 63-81см;
на річках басейну Прута 16-42см.
Нагадаємо, цього тижня в Україні йдуть сильні дощі. Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що через потужну зливу місто опинилося на межі природної катастрофи.
Також, негода у Хмельницькому затопила головний ринок, вода стоїть у підвалах багатоповерхівок.
Тим часом, через повінь в Одесі Дерибасівська перетворилася на річку, в аеропорту не сідають літаки.
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