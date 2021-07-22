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    Рясні дощі підняли рівень води в річках Івано-Франківщини майже на два метри (фото)

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    Піднімається рівень води у гірських потоках і потічках, які примикають до ділянок дороги державного значення &laquo;Татарів-Кам&rsquo;янець-Подільський&raquo; поблизу Ворохти і у Верховинському та Косівському районах - Рясні дощі підняли рівень води в річках Івано-Франківщини майже на два метри (фото)
    Піднімається рівень води у гірських потоках і потічках, які примикають до ділянок дороги державного значення «Татарів-Кам’янець-Подільський» поблизу Ворохти і у Верховинському та Косівському районах
    Фото: Василь Буджак/Facebook

    Вода підтопила автомобільні шляхи та доїзди до житлових будинків

    На Івано-Франківщині через сильні дощі, які пройшли 21 липня, у декількох селах Калуського та Косівського районів річки вийшли з берегів. Вода підтопила автомобільні шляхи та доїзди до житлових будинків. Про це інформує управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації.

    О 15-й годині у Калуському районі між селами Мошківці та Сівка-Войнилівська вода з річки Сівка вийшла на 15-20 см на тимчасово споруджений автомобільний переїзд. Мова йде про залізобетонну плиту ( 8 м ), яку жителі поставили після того, як у 2008 році негода зруйнувала попередній міст. Наразі доїзд до села Мошківці неможливий, там проживає 145 людей, а до Сівки-Войнилівської можна проїхати з боку Галицької ТГ та пішки переправою.

    Вище за течією рівень води у річці Сівка спадає.

    У селищі Перегінське Калуського району в ніч на 21 липня вода з річки Радова розмила грунтову дорогу, яка проходить берегом протяжністю близько 40 м. Через це — обмежений заїзд до 5 домівок, в яких проживає 30 людей. Однак є переїзд з іншої сторони вулиці.

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    Рясні дощі підняли рівень води в річках Івано-Франківщини майже на два метри (фото)
    Рясні дощі підняли рівень води в річках Івано-Франківщини майже на два метри (фото)
    Рясні дощі підняли рівень води в річках Івано-Франківщини майже на два метри (фото)
    Рясні дощі підняли рівень води в річках Івано-Франківщини майже на два метри (фото)
    Рясні дощі підняли рівень води в річках Івано-Франківщини майже на два метри (фото)
    Рясні дощі підняли рівень води в річках Івано-Франківщини майже на два метри (фото)

    У селі Верхня внаслідок підйому рівня води у річці Болохівка підтопило автодорогу Верхня-Станькова — Довгий Войнилів, вулицю Станьківська та 6 подвір'їв. Рівень води спадає. Однак на 15-20 см залишається підтопленою автодорога протяжністю 50 м.

    В ніч на 21 липня у Косівському районі у селі Уторопи вода з місцевого потічка Насарат пошкодила залізобетонну опору та шутровий насип при підході до металевого автомобільного мосту. Проїзд обмежено до 5 будинків, в яких проживає 20 людей, можливий піший прохід мостом.

    У зв'язку iз добiганням паводкової хвилi в Днiстрi очiкується продовжегння пiдйомів рiвнiв води в річках Івано-Франківщини.

    Внаслідок випадання у другій половині дня 20 та в ніч з 20 на 21 липня значних, сильних, місцями надзвичайних дощів (р. Лужанка – с. Гошів 51мм за 3-6 год., р. Бистриця Надвірнянська – с. Пасічна 67мм за 6-12 год.) сформувався дощовий паводок з підйомами рівнів води над перед паводковим рівнем:

    на р. Дністер 82-142см;

    на річках басейну Дністра 15-177см;

    на р. Прут 63-81см;

    на річках басейну Прута 16-42см.

    Нагадаємо, цього тижня в Україні йдуть сильні дощі. Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що через потужну зливу місто опинилося на межі природної катастрофи.

    Також, негода у Хмельницькому затопила головний ринок, вода стоїть у підвалах багатоповерхівок.

    Тим часом, через повінь в Одесі Дерибасівська перетворилася на річку, в аеропорту не сідають літаки.

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    Теги: прогноз погоди вода Івано-Франківщина паводок негода повінь
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    Рясні дощі підняли рівень води в річках Івано-Франківщини майже на два метри (фото)