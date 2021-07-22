Рясні дощі підняли рівень води в річках Івано-Франківщини майже на два метри (фото)

Піднімається рівень води у гірських потоках і потічках, які примикають до ділянок дороги державного значення «Татарів-Кам’янець-Подільський» поблизу Ворохти і у Верховинському та Косівському районах

Піднімається рівень води у гірських потоках і потічках, які примикають до ділянок дороги державного значення «Татарів-Кам’янець-Подільський» поблизу Ворохти і у Верховинському та Косівському районах

Вода підтопила автомобільні шляхи та доїзди до житлових будинків

На Івано-Франківщині через сильні дощі, які пройшли 21 липня, у декількох селах Калуського та Косівського районів річки вийшли з берегів. Вода підтопила автомобільні шляхи та доїзди до житлових будинків. Про це інформує управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації.

О 15-й годині у Калуському районі між селами Мошківці та Сівка-Войнилівська вода з річки Сівка вийшла на 15- 20 см на тимчасово споруджений автомобільний переїзд. Мова йде про залізобетонну плиту ( 8 м ), яку жителі поставили після того, як у 2008 році негода зруйнувала попередній міст. Наразі доїзд до села Мошківці неможливий, там проживає 145 людей, а до Сівки-Войнилівської можна проїхати з боку Галицької ТГ та пішки переправою.

Вище за течією рівень води у річці Сівка спадає.

У селищі Перегінське Калуського району в ніч на 21 липня вода з річки Радова розмила грунтову дорогу, яка проходить берегом протяжністю близько 40 м . Через це — обмежений заїзд до 5 домівок, в яких проживає 30 людей. Однак є переїзд з іншої сторони вулиці.

У селі Верхня внаслідок підйому рівня води у річці Болохівка підтопило автодорогу Верхня-Станькова — Довгий Войнилів, вулицю Станьківська та 6 подвір'їв. Рівень води спадає. Однак на 15- 20 см залишається підтопленою автодорога протяжністю 50 м .

В ніч на 21 липня у Косівському районі у селі Уторопи вода з місцевого потічка Насарат пошкодила залізобетонну опору та шутровий насип при підході до металевого автомобільного мосту. Проїзд обмежено до 5 будинків, в яких проживає 20 людей, можливий піший прохід мостом.

У зв'язку iз добiганням паводкової хвилi в Днiстрi очiкується продовжегння пiдйомів рiвнiв води в річках Івано-Франківщини.

Внаслідок випадання у другій половині дня 20 та в ніч з 20 на 21 липня значних, сильних, місцями надзвичайних дощів (р. Лужанка – с. Гошів 51мм за 3-6 год., р. Бистриця Надвірнянська – с. Пасічна 67мм за 6-12 год.) сформувався дощовий паводок з підйомами рівнів води над перед паводковим рівнем:

на р. Дністер 82-142см;

на річках басейну Дністра 15-177см;

на р. Прут 63-81см;

на річках басейну Прута 16-42см.

Нагадаємо, цього тижня в Україні йдуть сильні дощі. Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що через потужну зливу місто опинилося на межі природної катастрофи.

Також, негода у Хмельницькому затопила головний ринок, вода стоїть у підвалах багатоповерхівок.

Тим часом, через повінь в Одесі Дерибасівська перетворилася на річку, в аеропорту не сідають літаки.