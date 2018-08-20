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    Рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку

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    Рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку

    На Київщині сьогодні ймовірно пройдуть дощі

    У понеділок в Україні зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    «За даними Укргідрометцентру, 20 серпня в Україні, крім більшості районів західних, Житомирської, Вінницької, 20 серпня і крім Київської областей, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаэмо, що у понеділок, 20 серпня, синоптики прогнозують короткочасні дощі у Київській, Вінницькій і Черкаській областях, вдень температура буде до + 32°.

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