Рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку
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На Київщині сьогодні ймовірно пройдуть дощі
У понеділок в Україні зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
«За даними Укргідрометцентру, 20 серпня в Україні, крім більшості районів західних, Житомирської, Вінницької, 20 серпня і крім Київської областей, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки», - йдеться у повідомленні.
Нагадаэмо, що у понеділок, 20 серпня, синоптики прогнозують короткочасні дощі у Київській, Вінницькій і Черкаській областях, вдень температура буде до + 32°.
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