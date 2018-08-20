Спека і дощі: робочий тиждень в Україні почнеться з контрастної погоди



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У найближчу добу в Україні збережеться суха повітряна маса

У понеділок, 20 серпня, синоптики прогнозують короткочасні дощі у Київській, Вінницькій і Черкаській областях, вдень температура буде до + 32°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

20 серпня у західній та північній частинах місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 23°; вдень 25-30°, на Закарпатті, у південній частині, 21 серпня, у східних областях до 33°.

На заході України сухо. Температура повітря вночі +15...+18 градусів, вдень +26...+29 градусів. У Карпатах без опадів. Температура вночі +14...+17 градусів, вдень +26...+28 градусів.

На півночі України ясно. Температура повітря вночі +14...+18 градусів, вдень +25...+28 градусів.

У центрі України місцями можливий дощ. Температура повітря вночі +15...+ 19 градусів, вдень +26...+29 градусів.

На сході України сонячно. Температура повітря вночі +14...+18 градусів, вдень +26...+29 градусів.

На півдні України сухо. Температура повітря вночі +19...+23 градуси, вдень +28...+32 градусів.

У Криму без опадів. Температура повітря вночі +20...+22 градусів, вдень +31...+33 градусів.

У Києві - місцями короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 28-30°.

Нагадаємо, нічна злива у Києві знову призвела до того, що проїжджі частини на деяких дорогах затопило. У центрі столиці знову творилися величезні «озера» та «річки», в яких потопають автівки та громадський транспорт.

Більшість тунелів та підземок також повністю опинилися під водою.

Кияни в соцмережах повідомляють, що вода затопила вул. Еспланадну. На відео видно, як вода досягає вікон автівок, а деякі авто і взагалі майже затоплені.

Раніше повідомлялося, що після нічної грози затопило Хрещатик та ряд інших вулиць столиці.

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