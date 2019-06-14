На Київ насувається гроза



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Фото: Главком

У Києві та області у найближчі години і до кінця доби очікуються грози

Погода в Києві найближчим часом погіршиться, зокрема, в столиці очікуються грози. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними Укргідрометцентру, в Києві і Київській області в найближчі години і до кінця доби 14 червня очікуються грози.

Раніше «Главком» писав, що в ніч на п'ятницю, 14 червня, в Києві зафіксували температурний рекорд - найтепліша ніч з 1927 року. Зокрема, в ніч на п'ятницю температура повітря у Києві не опустилася нижче +20,1 градусів за Цельсієм.

Зазначимо, що погода в Україні найближчим часом може змінитися і спека спаде. Це станеться вже у другій половині червня. За словами синоптика Наталки Діденко, з 17 червня на півночі і в західній частині України можливе послаблення спеки до 27-32 градусів. А ось жителям півдня і центральних областей доведеться терпіти 30-35-градусну спеку.

У Києві до вівторка, 18 червня, утримаються метеорологічні умови, які сприяють нагромадженню та вмісту шкідливих домішок у приземному шарі повітря.