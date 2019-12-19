Експерт розповів, хто в Києві забруднює повітря



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Директор Інституту міста Олександр Сергієнко проаналізував новий Генплан Києва Фото: Київ. Вголос

Києву потрібно навести лад із загруженістю доріг автотранспортом

Новий Генеральний план розвитку Києва має переваги порівняно з попереднім, який на сьогодні вже морально застарів. Про це сказав директор Інституту міста Олександр Сергієнко у програмі «Київ. Вголос», що виходить на радіо «Київ FM».

Наприклад, щодо розвитку транспортної системи. «Знести все, щоб пустити автомобілі в місто, неможливо. Це глухий кут. В США навіть у підручники увійшло, що поліпшення в містах дорожньо-транспортної мережі тільки провокує людей пересідати в автомобілі. Зараз всі міста в світі зосередились на розвитку громадського транспорту. В нових мікрорайонах при забудові буде передбачатися відповідна до чисельності населення кількість паркоміст. В старому Києві цього робити не слід», - каже експерт.

На його думку, звільнити центральну частину міста від приватного автотранспорту можна економічним шляхом, тобто встановити високі ціни на паркування. І паралельно розвивати громадський транспорт, що, до речі, є одним з пріоритетів нового Генплану. Так, за сім років передбачається довести загальну кількість станцій метро до 66 (зараз їх налічується 52). Наприклад, на наступний рік заплановано відкрити дві станції на Виноградарі.

Ведучий «Київ. Вголос» Олег Борисов поцікавився, що має робити міська влада аби навести лад зі смугами громадського транспорту. «На жаль, вирішити це питання без втручання міської влади неможливо. Потрібно організувати систему евакуації, щоб по місту чергувало не менше ста евакуаторів. І в разі порушення за три хвилини приїхав евакуатор і забрав машину. Це єдиний шлях привчити власників авто не паркуватися на таких смугах. Крім того, потрібна допомога поліції. Відеокамери мають бути налаштовані таким чином, щоб одразу приходили штрафи порушникам паркування», - вважає Сергієнко.

Також директор Інституту міста нагадав про проєкт створення муніципальної поліції, який навіть був прийнятий в першому читанні, а потім про нього забули. На його думку, без подібної міської варти, яка б підпорядковувалася б меру, важко навести порядок і з порушниками паркування, та іншими.

Не менш болючою сьогодні в Києві є проблема забруднення повітря, що особливо відчули кияни в серпні-вересні цього року. На думку Сергієнка, саме автотранспорт найбільше в цьому винен. За статистикою, 80% забруднення повітря припадає на автомобілі. «Євробляхери, ті, хто допустив ввезення в країну так званих євроблях, вчинили жахливий злочин для всієї України. Якщо зараз встановлений стандарт для викидів машин, що продаються в салоні, Євро-6, то ті старі бляшанки, що завозились, мають Євро-1, Євро-2. Завдяки ним за ці роки в багато разів підвищилась забрудненість повітря. За це треба подякувати євробляхерам, тобто тим, хто це все організував. Просто українцям підсунули бомбу уповільненої дії», - зазначив експерт.

Сергієнко також нагадав про призупинення контролю за викидами ще за часів прем’єра Арсенія Яценюка, що також відбилося на екології міста не кращим чином.

Нагадаємо, 16 грудня на Міжнародному форумі «Майбутнє Києва» презентували проєкт нового Генплану столиці.