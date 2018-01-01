Рятувальники попереджають про підйом води у річках

Через танення снігу і льодів рівень води у річках підніметься

На річках басейну Прип'яті 1-4 лютого триватимуть підйоми рівнів води. Про це повідомляє прес--служба ДСНС. «За даними Укргідрометцентру, 1-4 лютого на річках басейну Прип'яті продовжуватимуться підйоми рівнів води на 0,1-0,5 м над рівнями на 8 год. та збільшення шару води на заплавах. Подальше руйнування льодового



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Через танення снігу і льодів рівень води у річках підніметься

На річках басейну Прип'яті 1-4 лютого триватимуть підйоми рівнів води.

Про це повідомляє прес--служба ДСНС.

«За даними Укргідрометцентру, 1-4 лютого на річках басейну Прип'яті продовжуватимуться підйоми рівнів води на 0,1-0,5 м над рівнями на 8 год. та збільшення шару води на заплавах. Подальше руйнування льодового покриву з можливим різким коливанням рівнів води», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що метеорологи очікують на Закарпатті різкі коливання температур і паводок.

Також за прогнозами синоптиків, 1 лютого в Україні буде сонячно, сухо і тепло.