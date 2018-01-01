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    Рятувальники попереджають про підйом води у річках

    Через танення снігу і льодів рівень води у річках підніметься
    На річках басейну Прип'яті 1-4 лютого триватимуть підйоми рівнів води. Про це повідомляє прес--служба ДСНС. «За даними Укргідрометцентру, 1-4 лютого на річках басейну Прип'яті продовжуватимуться підйоми рівнів води на 0,1-0,5 м над рівнями на 8 год. та збільшення шару води на заплавах. Подальше руйнування льодового
    • Сьогодні, 08:10
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    Через танення снігу і льодів рівень води у річках підніметься

    На річках басейну Прип'яті 1-4 лютого триватимуть підйоми рівнів води.

    Про це повідомляє прес--служба ДСНС.

    «За даними Укргідрометцентру, 1-4 лютого на річках басейну Прип'яті продовжуватимуться підйоми рівнів води на 0,1-0,5 м над рівнями на 8 год. та збільшення шару води на заплавах. Подальше руйнування льодового покриву з можливим різким коливанням рівнів води», - йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що метеорологи очікують на Закарпатті різкі коливання температур і паводок.

    Також за прогнозами синоптиків, 1 лютого в Україні буде сонячно, сухо і тепло.

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