Рятувальники попереджають: сильні пориви вітру збережуться до завтра



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12 березня вночі на півночі Лівобережжя пориви вітру 15-20 м/с

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) продовжують ліквідовувати наслідки вітру в Україні, сьогодні і завтра збережуться сильні пориви вітру.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Пориви вітру до 25 м/с спостерігаються у Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Черкаській областях та в місті Києві.

Зараз, за даними синоптиків Укргідрометцентру, в Україні прогнозуються пориви вітру 15-22 м/с, у Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській областях 25-30 м/с (II рівень небезпеки).

У Києві та Київській області до кінця доби 11 березня пориви вітру 25-30 м/с (II рівень небезпеки). Відзначимо, 12 березня вночі на півночі Лівобережжя пориви вітру 15-20 м/с.

Як повідомлялося, у Києві негода наробила серйозного лиха.

До слова, «Главком» раніше повідомляв, що сьогодні близько 12-ї години у Києві посилилися пориви вітру.

Через сильний вітер на вулиці Лисенка поблизу станції метро «Золоті Ворота» з будинку зірвало дах. Він впав на дорогу і розбив кілька автомобілів. Зокрема, серйозні пошкодження отримав Mitsubishi: у нього сильно пом’ято дах і розбиті вікна.

Наразі комунальники вже майже розібрали зірваний дах.

Також нагадаємо, що на зупинці Івана Шевцова у Шевченківському районі впало сухе дерево, травмувавши жінку.

Столичні рятувальники отримують численні звернення через наслідки сильного вітру в місті.

Крім того, сильні вітри втрутилися в роботу громадського транспорту, який наразі курсує не за графіком.

Як повідомлялося, у Києві кінця доби 11 березня пориви вітру 25-30 м/с (другий рівень небезпеки, помаранчевий).