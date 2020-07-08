Рятувальники загасили один із осередків пожежі на Луганщині



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Масштабна пожежа на Луганщині, липень 2020 року Фото: ДСНС

У селі Смолянинове від пожежі постраждало 59 будинків, з них 24 повністю згоріли, 35 - частково

Пожежу в селі Смолянинове під Сєверодонецьком повністю ліквідовано. Місцеві жителі відмовилися переселятися зі згорілих будинків у виділену будівлю амбулаторії.

Про це повідомив голова сільради Смолянинове Руслан Лисаков, пише «РБК-Україна».

«На межах населеного пункту пожежа повністю ліквідована. Всі будинки, які горіли погашені. Вже немає ризику, що вогонь може перекинутися, начебто всі його ту ліквідували. А за межами населеного пункту не можу знати, серпанок там поки є», - розповів Лисаков.

За його словами, в самому селі від пожежі постраждало 59 будинків, з них 24 повністю згоріли, 35 - частково.

«Станом на 16:00 сьогодні, в Новоайдарської лікарні залишається 4 дорослих та 4 дитини. Їх швидка допомога евакуювала в лікарню з димовим отруєнням», - додав він.

За словами Лисакова, 7 липня під час активної фази пожежі в лікарні були евакуйовані 29 дітей і 12 дорослих. Але після огляду медиків, місцеві жителі роз'їхались додому, або до родичів. Так, більшість місцевих жителів відмовилися переселятися в надане приміщення для них будівля амбулаторії.

«Люди поїхали додому або до родичів. Це не означає, що якщо будинок горів, то всіх евакуювали. Навіть є такі, у кого згорів будинок, а люди залишилися жити в сараї. Сьогодні ми розвозили гуманітарну допомогу і побачили, що багато людей залишилися вдома. Хоча їм пропонували: варто амбулаторія на 30 житлових місць повністю з усіма умовами. Це в тому ж населеному пункті, для ночівлі, наприклад. Але ніхто не переселився», - додав він.

Окрім трьох основних версій виникнення пожежі на Луганщині, правоохоронці розглядають версію можливого потрапляння снарядів з території, тимчасово непідконтрольної Україні.

Крім того, правоохоронці розглядають три основні версії виникнення лісової пожежі в області: погодні умови, необережне поводження з вогнем та умисний підпал.