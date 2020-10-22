Не встиг проскочити: на Оболоні трамвай протаранив автівку (фото)



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ДТП сталося на трамвайних коліях Фото: Київ оперативний

Внаслідок ДТП було заблоковано рух трамваїв

У середу, 21 жовтня, пізно ввечері на вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі Києва сталося зіткнення трамвая з автомобілем.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Водій буса Renault намагався проскочити перед трамваєм, але не встиг. Трамвай протаранив автомобіль.

В результаті ДТП затримувався рух трамваїв №16 в напрямку станції метро «Героїв Дніпра».

На місце було викликано поліцію для встановлення обставин аварії.