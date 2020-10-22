Не встиг проскочити: на Оболоні трамвай протаранив автівку (фото)
ДТП сталося на трамвайних коліях
Фото: Київ оперативний
Внаслідок ДТП було заблоковано рух трамваїв
У середу, 21 жовтня, пізно ввечері на вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі Києва сталося зіткнення трамвая з автомобілем.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Водій буса Renault намагався проскочити перед трамваєм, але не встиг. Трамвай протаранив автомобіль.
В результаті ДТП затримувався рух трамваїв №16 в напрямку станції метро «Героїв Дніпра».
На місце було викликано поліцію для встановлення обставин аварії.