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    Не встиг проскочити: на Оболоні трамвай протаранив автівку (фото)

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    ДТП сталося на трамвайних коліях - Не встиг проскочити: на Оболоні трамвай протаранив автівку (фото)
    ДТП сталося на трамвайних коліях
    Фото: Київ оперативний

    Внаслідок ДТП було заблоковано рух трамваїв

    У середу, 21 жовтня, пізно ввечері на вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі Києва сталося зіткнення трамвая з автомобілем.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Водій буса Renault намагався проскочити перед трамваєм, але не встиг. Трамвай протаранив автомобіль.

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    Не встиг проскочити: на Оболоні трамвай протаранив автівку (фото)
    Не встиг проскочити: на Оболоні трамвай протаранив автівку (фото)
    Не встиг проскочити: на Оболоні трамвай протаранив автівку (фото)
    Не встиг проскочити: на Оболоні трамвай протаранив автівку (фото)
    Не встиг проскочити: на Оболоні трамвай протаранив автівку (фото)

    В результаті ДТП затримувався рух трамваїв №16 в напрямку станції метро «Героїв Дніпра».

    На місце було викликано поліцію для встановлення обставин аварії.

    Національна поліція України ДТП Київ громадський транспорт автомобіль
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