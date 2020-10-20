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    Події в Україні

    Жінка, яка втопила машину в центрі Харкова, виявилася співробітницею ДСНС

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    Спеціаліст з надзвичайних ситуацій: з'явилася інформація, ким працює жінка, втопила машину в центрі Харкова - Жінка, яка втопила машину в центрі Харкова, виявилася співробітницею ДСНС
    Спеціаліст з надзвичайних ситуацій: з'явилася інформація, ким працює жінка, втопила машину в центрі Харкова
    Фото: «Труха-Харків»

    Винуватиця ДТП Ганна Січкар працює начальником юридичного сектору в ДСНС

    Жінка, яка в Харкові знесла огорожу і з'їхала на своєму автомобілі в річку, виявилася співробітницею Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    Про це повідомляє Telegram-канал «Труха-Харків».

    «Січкар Ганна Вікторівна є начальником юридичного сектору», - повідомили у Telegram-каналі.

    Фотографія дівчини, що сидить на даху затопленого автомобіля, швидко розлетілася на меми.

    1603193892-6387

    Нагадаємо, у Харкові на набережній жінка-водій «Кіа» виїхала з проїжджої частини і впала у воду. На місце прибули співробітники екстреної служби, медики і рятувальники. Жінку дістали з води і надали їй першу допомогу.

    Харків ДТП ДСНС рятувальники жінка
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