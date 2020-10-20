Жінка, яка втопила машину в центрі Харкова, виявилася співробітницею ДСНС
Спеціаліст з надзвичайних ситуацій: з'явилася інформація, ким працює жінка, втопила машину в центрі Харкова
Фото: «Труха-Харків»
Винуватиця ДТП Ганна Січкар працює начальником юридичного сектору в ДСНСЖінка, яка в Харкові знесла огорожу і з'їхала на своєму автомобілі в річку, виявилася співробітницею Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Про це повідомляє Telegram-канал «Труха-Харків».
«Січкар Ганна Вікторівна є начальником юридичного сектору», - повідомили у Telegram-каналі.
Фотографія дівчини, що сидить на даху затопленого автомобіля, швидко розлетілася на меми.
Нагадаємо, у Харкові на набережній жінка-водій «Кіа» виїхала з проїжджої частини і впала у воду. На місце прибули співробітники екстреної служби, медики і рятувальники. Жінку дістали з води і надали їй першу допомогу.