Жінка, яка втопила машину в центрі Харкова, виявилася співробітницею ДСНС



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Спеціаліст з надзвичайних ситуацій: з'явилася інформація, ким працює жінка, втопила машину в центрі Харкова Фото: «Труха-Харків»

Винуватиця ДТП Ганна Січкар працює начальником юридичного сектору в ДСНС

Жінка, яка в Харкові знесла огорожу і з'їхала на своєму автомобілі в річку, виявилася співробітницею Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє Telegram-канал «Труха-Харків».

«Січкар Ганна Вікторівна є начальником юридичного сектору», - повідомили у Telegram-каналі.

Фотографія дівчини, що сидить на даху затопленого автомобіля, швидко розлетілася на меми.

Нагадаємо, у Харкові на набережній жінка-водій «Кіа» виїхала з проїжджої частини і впала у воду. На місце прибули співробітники екстреної служби, медики і рятувальники. Жінку дістали з води і надали їй першу допомогу.