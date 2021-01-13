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    Суспільство

    Завтра в Карпатах очікується хуртовина, туристам радять не ходити у гори

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    Завтра в Карпатах очікується хуртовина - Завтра в Карпатах очікується хуртовина, туристам радять не ходити у гори
    Завтра в Карпатах очікується хуртовина

    Синоптики відзначають, що у Карпатах можливе сходження лавин

    14 січня в Карпатах очікується снігопад. Через велику загрозу сходження лавин туристів просять утриматися від походів у гори.

    Про це повідомляє пресслужба Українського гідрометцентру.

    «Через снігопади та хуртовини на високогір'ї Закарпатської та Івано–Франківської областей очікується значна небезпека сходження лавин (ІІІ рівень)», – йдеться у повідомленні.

    Синоптики відзначають, що можливе сходження лавин, окремих природних середніх і великих, у разі додаткових навантажень.

    «Наполегливо радимо утриматися від походів на високогір'я і в гори», – йдеться в повідомленні.

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    Зазначимо, що 12 січня зранку на курорті в Карпатах знову сталась надзвичайна ситуація: на підйомнику застрягли люди.

    На Новий рік на іншому гірськолижному курорті на Львівщині відбувся схожий інцидент. Тоді на підйомнику застрягли близько 70 людей. Згодом в мережі з’явилося відео порятунку туристів у Славському.

    Також нагадаємо про ще одну надзвичайну ситуацію: у Буковелі туристи на підйомнику стали «мішенями» для тиру. Як розповідають туристи, у сотні метрів від підйомників розташовується тир. При цьому захисні щити, які обіцяли встановити для безпеки відвідувачів, так і не зробили.

    Варто нагадати, що це не єдина біда в Буковелі. На тлі тотального локдауну минулими вихідними українці масово вирушили на гірськолижний курорт. У мережі показали фото і відео з натовпами туристів у Буковелі в перший день посиленого карантину.

    У Буковелі свою відпустку проводив і президент Володимир Зеленський. Нагадаємо, що саме гірськолижні курорти стали епіцентрами коронавірусу під час першої хвилі інфекції. 

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    Теги: Карпати (гори) снігопад негода надзвичайна ситуація
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