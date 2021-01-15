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    Зануритися і не захворіти: як правильно купатися на Водохреща

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    Починати моржування краще не раптово, раз на рік на Водохреща, а слід поступово готувати організм ще у теплу пору року - Зануритися і не захворіти: як правильно купатися на Водохреща
    Починати моржування краще не раптово, раз на рік на Водохреща, а слід поступово готувати організм ще у теплу пору року
    Фото Станіслава Груздєва, Главком

    Аби не захворіти, треба підготуватися до купання в ополонці

    19 січня Православні та греко-католицькі християни відзначають Хрещення Господнє - третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан, або Водохреща.

    Цього дня традиційно прийнято освячувати воду і занурюватися в ополонку. Люди вірять, що у цей день вода очищає та стає цілющою, тому усі бажаючі занурюються в ополонку, щоб бути здоровими цілий рік.

    Священики та віряни йдуть до заздалегідь прорубаної ополонки як символу річки Йордан.

    Після того, як священик освятить воду в ополонці, триразово занурюючи хрест, запалюючи вогонь і читаючи молитву, бажаючі занурюються у воду з головою три рази, хрестяться і вимовляють молитву.

    Водночас треба знати, як правильно підготуватися до купання в ополонці та не захворіти після крижаної води.

    Якщо ви раніше не занурювалися в ополонку, то готуватися до цього треба заздалегідь. Для цього потрібно виконувати кілька процедур. Отже, за два тижні до Водохреща почати готувати організм: обтиратися холодною водою, приймати гарячий душ, виходити на вулицю в домашньому одязі на кілька хвилин.

    Новачкам не варто занурюватися в ополонку при температурі нижче -5 градусів.

    Не можна купатися на Водохреща у диких і непідготовлених водоймах. Ополонка повинна бути обладнана, а поруч повинні бути рятувальники. До 19 січня у багатьох містах готують ополонки у формі хреста та облаштовують безпечні до неї підходи. Поруч чергують рятувальники, поліція і медики.

    За годину до пірнання слід обов'язково поїсти. А ось вживати алкоголь у день купання категорично заборонено.

    Перед зануренням у воду потрібно провести розминку або пробігтися на місці.

    До води не можна підходити у слизькому взутті, наприклад, гумових капцях. Вибирайте зручне, неслизьке і те, що легко знімається.

    Жінкам рекомендується купатися в сорочках.

    Як купатися:

    • Зробіть розминку, а потім швидко знімайте одяг і поступово заходьте у воду.
    • Стрибати вниз головою категорично заборонено – це може призвести до шоку від холоду.
    • Новачкам можна перебувати у воді не більше 10 секунд, більш досвідченим – не більше 30 секунд.
    • Вийшовши з води, потрібно пробігтися, насухо витертися і швидко одягатися.
    • Після купання потрібно випити гарячий чай.

    Кому купатися не можна:

    • У кого є захворювання носопролигу, придаткових порожнин носа, отити Тим. що нещодавно перенесли захворювання легенів, пневмонію, астму.
    • Людям із захворюваннями серцево-судинної системи.
    • Людям з цукровим діабетом.
    • Тим, у кого є епілепсія, травми голови та спини, склероз судин, енцефаліт.
    • Людям з венеричними захворюваннями та сечостатевої системи.
    • Також не можна купатися дітям до 7 років, вагітним жінкам і літнім людям.

    Медики підкреслюють, що починати моржування краще не раптово, раз на рік на Водохреща — слід поступово готувати організм в теплу пору року.

    Сам процес адаптації до низьких температур полягає у щоденних купаннях у відкритих водоймах з поступовим збільшенням часу перебування у воді. Як альтернативний варіант, спеціалісти радять щоденний прохолодний душ з планомірним зниженням температури води.

    А ось так відбувалося свято Водохреща у січні 200 року: Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку.

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    Теги: вода свята алкоголь релігія хрещення рятувальники Свято Водохреща традиції
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