  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві рятувальники дістали тіло чоловіка з колектора (фото)

    • Розсилка
    Рятувальники за допомогою мотузки дістали тіло з колектора - У Києві рятувальники дістали тіло чоловіка з колектора (фото)
    Рятувальники за допомогою мотузки дістали тіло з колектора
    Фото: ДСНС

    Обставини загибелі чоловіка встановлюють правоохоронці

    Сьогодні, 13 січня, о 10:52 до рятувальної служби надійшло повідомлення про те, що на вул. Саперно-Слобідській, 6 у Голосіївському районі столиці потрібна допомога.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події прибули бійці 8 Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Рятувальники встановили, що у люку теплотраси знаходиться тіло чоловіка.

    Бійці за допомогою мотузки дістали загиблого та передали працівникам правоохоронних органів.

    Обставини виникнення даної події встановлює слідство.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Києві рятувальники дістали тіло чоловіка з колектора (фото)
    У Києві рятувальники дістали тіло чоловіка з колектора (фото)
    У Києві рятувальники дістали тіло чоловіка з колектора (фото)

    Як повідомлялося, 13 січня на вул. Вишгородській, 44-А в Оболонському районі столиці на території одного з житлових будинків стався обвал ґрунту, під яким загинув чоловік.

    Теги: трагедія Київ ДСНС смерть рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies