У Києві рятувальники дістали тіло чоловіка з колектора (фото)

Рятувальники за допомогою мотузки дістали тіло з колектора

Обставини загибелі чоловіка встановлюють правоохоронці

Сьогодні, 13 січня, о 10:52 до рятувальної служби надійшло повідомлення про те, що на вул. Саперно-Слобідській, 6 у Голосіївському районі столиці потрібна допомога.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події прибули бійці 8 Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Рятувальники встановили, що у люку теплотраси знаходиться тіло чоловіка.

Бійці за допомогою мотузки дістали загиблого та передали працівникам правоохоронних органів.

Обставини виникнення даної події встановлює слідство.

Як повідомлялося, 13 січня на вул. Вишгородській, 44-А в Оболонському районі столиці на території одного з житлових будинків стався обвал ґрунту, під яким загинув чоловік.