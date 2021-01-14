Спливе сам: мер Івано-Франківська оконфузився жартом про потопельника

Рятувальники кілька діб шукають тіло чоловіка в міському озері. Марцінків вирішив поцікавитися, як ведуться пошуки

Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків, який раніше заявляв про бойкот карантину вихідного дня, оконфузився жартом про місцевого мешканця, який потонув в озері.

Курйозна ситуація сталася під час засідання міськвиконкому, її відео вже активно поширюється соцмережами. Зокрема, Марцінків поцікавився долею потопельника, пошуки якого ведуться вже кілька днів, але поки не дають результатів.

Так, Марцінків запитав, чи знайшли тіло чоловіка, який потонув. Йому відповіли: «Ні, ще шукають». Мер Івано-Франківська на це сказав: «Та він, певно, поплавав і пішов додому».

Потім міський голова додав, що потопельник «спливе сам».

Нагадаємо, міський голова міста Шостка Сумської області Микола Нога створив акаунт у соціальній мережі для коротких відео TikTok і дав офіційне доручення найближчим часом зареєструватися у соцмережі начальниці управління освіти Наталії Сергейко та завідувачці сектору молоді Ользі Сокульській.