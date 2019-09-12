  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Рятувальники: в Україні - найвища пожежна небезпека

    • Розсилка
    Рятувальники: в Україні - найвища пожежна небезпека

    Надзвичайна пожежна небезпека очікується з 12 по 16 вересня

    В Україні впродовж 12-16 вересня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє  Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    За даними українських синоптиків, у період з 12 по 16 вересня на всій території України, окрім карпатських областей, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Пожежна небезпека досягатиме 5-го класу.

    Також, 5-й надзвичайний клас пожежної небезпеки у період з 12 по 16 вересня очікується у Києві та Київській області.

    Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у четвер 12 вересня в Україні очікується тепла та суха погода. Вдень температура повітря місцями підніметься до +29. У Києві сьогодні також тепло та сухо, вдень температура коливатиметься від +26 до +28.

    Також зауважимо, що погода в Україні до кінця тижня погіршиться. На вихідних, 14-15 вересня, можливе різке похолодання. У суботу, 14 вересня, по всій Україні дощі, крім півдня та деяких західних областей.

    Також нагадаємо, що сьогодні лісова пожежа під Чорнобилем охопила 11 га. Як повідомлялося, 11 вересня близько 12:25 сталося загорання лісової підстилки на площі близько 4 га, яке переросло у верхову пожежу.

     

    пожежа державна служба ДСНС пожежна небезпека рятувальники повітря небезпека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ