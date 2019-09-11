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    Новини

    На Київщині поблизу зони відчуження горить ліс

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    На Київщині поблизу зони відчуження горить ліс

    Пожежа сталася за 50 км від Чорнобиля

    У середу, 11 вересня, у селі Нові Соколи (Київська область) за 50 кілометрів до Чорнобиля сталася лісова пожежа.

    Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Як повідомляється, пожежа виникла на території Димарського лісництва близько 12:25. Сталося загорання лісової підстилки на площі близько 4 га, яке переросло у верхову пожежу.

    Зазначається, що станом на 17:30 внаслідок сильних поривів вітру сталося розповсюдження вогню. Наразі загальна площа лісової пожежі складає близько 6 га.

    «До гасіння залучено 62 чоловік та 11 одиниць техніки, з них від ДСНС 30 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки, 2 літаки АН-32П та вертоліт МІ-8», - розповіли у відомстві.

    Жертв та постраждалих в результаті пожежі в даний момент немає немає.

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