На Київщині поблизу зони відчуження горить ліс



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Пожежа сталася за 50 км від Чорнобиля

У середу, 11 вересня, у селі Нові Соколи (Київська область) за 50 кілометрів до Чорнобиля сталася лісова пожежа.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, пожежа виникла на території Димарського лісництва близько 12:25. Сталося загорання лісової підстилки на площі близько 4 га, яке переросло у верхову пожежу.

Зазначається, що станом на 17:30 внаслідок сильних поривів вітру сталося розповсюдження вогню. Наразі загальна площа лісової пожежі складає близько 6 га.

«До гасіння залучено 62 чоловік та 11 одиниць техніки, з них від ДСНС 30 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки, 2 літаки АН-32П та вертоліт МІ-8», - розповіли у відомстві.

Жертв та постраждалих в результаті пожежі в даний момент немає немає.