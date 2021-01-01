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    На Хмельниччині у новорічну ніч горіли дві вантажівки

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    Травмованих та загиблих під час пожежі не було - На Хмельниччині у новорічну ніч горіли дві вантажівки
    Травмованих та загиблих під час пожежі не було
    Скрін з відео ДСНС

    Рятувальники швидко приборкали полум’я, не допустивши його розповсюдження на поряд розташовану авто техніку

    На Хмельниччині у ніч на 1 січня рятувальники загасили дві вантажівки, що горіли у селищі Білогір'я. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Зазначається, що вогнеборці не допустили розповсюдження вогню на поруч розташовану автотехніку.

    «1 січня о 03:18 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу вантажних автомобілів Reno та Man F50 на вулиці Залізничній у смт Білогір’я. На момент прибуття бійців ДСНС, обидві кабіни вантажівок були повністю охоплені вогнем. Рятувальники швидко приборкали полум’я, не допустивши його розповсюдження на поряд розташовану авто техніку», ─ йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що локалізація пожежі відбулась о 03:30, а її ліквідація — о 03:41.

    «Причина займання встановлюється. Травмованих та загиблих під час пожежі не було», ─ резюмували надзвичайники.

    Нагадаємо, у Миколаєві феєрверк залетів на балкон, загорілось дві квартири.

    Теги: пожежа Хмельниччина ДСНС вантажівки рятувальники
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