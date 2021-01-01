На Хмельниччині у новорічну ніч горіли дві вантажівки

Травмованих та загиблих під час пожежі не було

Рятувальники швидко приборкали полум’я, не допустивши його розповсюдження на поряд розташовану авто техніку

На Хмельниччині у ніч на 1 січня рятувальники загасили дві вантажівки, що горіли у селищі Білогір'я. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що вогнеборці не допустили розповсюдження вогню на поруч розташовану автотехніку.

«1 січня о 03:18 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу вантажних автомобілів Reno та Man F50 на вулиці Залізничній у смт Білогір’я. На момент прибуття бійців ДСНС, обидві кабіни вантажівок були повністю охоплені вогнем. Рятувальники швидко приборкали полум’я, не допустивши його розповсюдження на поряд розташовану авто техніку», ─ йдеться у повідомленні.

Зазначається, що локалізація пожежі відбулась о 03:30, а її ліквідація — о 03:41.

«Причина займання встановлюється. Травмованих та загиблих під час пожежі не було», ─ резюмували надзвичайники.

Нагадаємо, у Миколаєві феєрверк залетів на балкон, загорілось дві квартири.