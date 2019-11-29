Загибель українських альпіністів в Словаччині: стали відомі подробиці



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Під час спуску загинули інструктор Володимир Михалко та альпініст Ірина Скрильова

Українські альпіністи звернулися за допомогою на лінію екстреної допомоги

Двоє українських альпіністів загинули при сходженні на гору Ломницький Штит в горах Високі Татри на сході Словаччини. В районі була погана видимість і йшов сніг.

Про це повідомили у Гірничорятувальній службі Словаччини.

Трагедія сталася у другій половині дня 28 листопада.

Українські альпіністи звернулися за допомогою на лінію екстреної допомоги, повідомивши про падіння двох учасників у групі альпіністів із 11 осіб в районі Цмітра - гора Ломницький Штит.

Ломницький Штит - одна з найвищих гір в масиві Високі Татри. Її висота становить 2632 м.

За інформацією служби, на допомогу альпіністам відправилися дві групи рятувальників з 14 чоловік. Перша рятувальна група після прибуття на місце події виявила два тіла без ознак життя.

«Українські альпіністи, чоловік, віком 67 років і жінка у віці 30 років отримали травми, несумісні з життям», - повідомили у Гірничорятувальній службі Словаччини.

Раніше київський альпіністський та скелелазний клуб «Вертикаль» повідомив, що в результаті нещасного випадку під час спуску в горах Словаччини загинули інструктор альпінізму Володимир Михалко та Ірина Скрильова.

Джерело: УНН