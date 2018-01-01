Саакашвілі не планує залишати Україну

Колишній президент Грузії зізнався, що має пропозиції про роботу у США, Польщі і Литві

Екс-президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі заявляє, що не планує залишати Україну, хоча й має пропозиції роботи у США. Про це лідер партії «Рух нових сил» сказав на брифінгу у Києві, передає «Укрінформ». «У мене ж робоча віза до Сполучених Штатів Америки. Можу працювати там. І в мене, до речі,



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Фото: Україна молода Михайло Саакашвілі

Колишній президент Грузії зізнався, що має пропозиції про роботу у США, Польщі і Литві

Екс-президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі заявляє, що не планує залишати Україну, хоча й має пропозиції роботи у США. Про це лідер партії «Рух нових сил» сказав на брифінгу у Києві, передає «Укрінформ».

«У мене ж робоча віза до Сполучених Штатів Америки. Можу працювати там. І в мене, до речі, є пропозиції щодо роботи в США, я бажаний гість у Польщі, Литві та інших європейських країнах, але там я гість. А тут, в Україні, я почуваюся як удома, тому взяв на себе ризики і не відмовився повернутися сюди попри всі застереження», - сказав Саакашвілі.

За словами політика, він має відомості про те, що його «хочуть депортувати», однак обстоюватиме свої права.

Як повідомлялося раніше, Саакашвілі позбавили громадянства України у липні 2017 року, він був затриманий 5 грудня в Києві. Йому інкримінують сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (ч. 2. ст. 256 Кримінального кодексу України).

11 грудня Печерський районний суд Києва відпустив політика на час розслідування, не обравши йому запобіжного заходу.

15 грудня Генеральна прокуратура подала скаргу до Апеляційного суду Києва на відмову попередньої судової інстанції помістити Саакашвілі під домашній арешт.

На засіданні 3 січня 2018 року Апеляційний суд Києва ухвалив рішення перенести розгляд скарги на 11 січня.

5 січня стало відомо, що Тбіліський міський суд засудив Саакашвілі до трьох років позбавлення волі за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями. Сам колишній президент Грузії назвав це рішення незаконним.