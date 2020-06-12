Соратниця Саакашвілі оцінила його шанси повернутись до Грузії



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Саакашвілі зможе повернутися в Грузію лише після того, як прозахідна опозиція виграє в країні вибори

В Грузії відкрито справу проти Міхеїла Саакашвілі

Колишня голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе сказала, що як тільки прозахідна опозиція виграє вибори в Грузії, то Міхеїл Саакашвілі зможе туди повернутися, а наразі це неможливо.

«Після приходу до влади Бідзіна Іванішвілі було відкрито справу проти Міхеїла Саакашвілі, проти наших соратників. Дуже багато наших хлопців стали політв’язнями і досі сидять в тюрмах», – розповіла в інтерв’ю «Главкому» Хатія Деканоїдзе.

Колишня голова Національної поліції України зазначила, що дуже добре знає всі ці кримінальні справи і те, як вони були сфальсифіковані. «Це був політичний реванш. Як тільки прозахідна опозиція виграє вибори, то, звісно, Міхеїл може повернутися в Грузію, він має на це повне право», – сказала Деканоїдзе.

Нагадаємо, 7 травня президент України Володимир Зеленський Саакашвілі призначив головою Виконавчого комітету Національної ради з питань реформ. До цього передбачалося, що він стане віце-прем'єром з питань реформ в уряді Дениса Шмигаля.

Після призначення Саакашвілі уряд Грузії відкликав посла з Києва. У них заявили, що Україна призначила на посаду людини, яка засуджена і розшукується в Грузії.

Крім того, президент Володимир Зеленський назвав помилкою відкликання грузинського посла, виключивши дзеркальні кроки з боку України. Він також очікує результати від Саакашвілі в найближчі місяці.