Чому Путін погрожує забрати у сусідніх держав «подарунки від російського народу»

Чим швидше падає рейтинг Путіна, тим агресивнішою стає його риторика

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Пой, ласточка, пой, Путин грозит войной

Путин пригрозил забрать у соседних государств «подарки от русского народа».

«Если республика вошла в состав СССР, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава этого Союза, то тогда выходила бы с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа!».

Эта фактически прямая угроза войной бывшим советским республикам. У Грузии, Молдовы и Украины часть территории уже де-факто насильственно отобрали и аннексировали. Эстонии, Латвии, Казахстану, Белоруссии - приготовиться (будут пытаться съесть полностью или по кускам). Не случайно захват Прибалтики Путин недавно с пеной у рта отстаивал в своей «исторической» статье.

Интересно, а якуты, татары, башкиры, народы Северного Кавказа, буряты, чуваши, карелы, мордва, тувинцы и другие, остающиеся в «тюрьме народов» не «государствообразующие», т.е., по сути, колонизованные нации тоже имеют право потребовать назад свои подаренные (вернее захваченные Москвой, часто с большой кровью) территории? Чем быстрее падает рейтинг Путина, тем агрессивней становится его риторика. Бункерно-туннельный (п)резидент пытается вернуть себе популярность, сделав ставку на агрессивный национализм, направленный против соседей. Это грозит новыми военными авантюрами.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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