Саакашвілі створив «список Магнітського» з переліком українських корупціонерів

Саакашвілі запевнив, що має конкретні плани, як перемогти олігархат та корумповану владу України

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що створив свій «список Магнітського» з переліком українських корупціонерів. Про це Саакашвілі заявив в ефірі спецвипуску програми «Перші про головне. Коментарі» на телеканалі ZIK. Він запевнив, що має конкретні плани, як перемогти олігархат та корумповану владу України



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Саакашвілі запевнив, що має конкретні плани, як перемогти олігархат та корумповану владу України

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що створив свій «список Магнітського» з переліком українських корупціонерів.

Про це Саакашвілі заявив в ефірі спецвипуску програми «Перші про головне. Коментарі» на телеканалі ZIK.

Він запевнив, що має конкретні плани, як перемогти олігархат та корумповану владу України та вивести державу на економічне зростання.

«Українська корупція пов’язана не тільки на грабунку Україна, але також експортує всі свої кошти на Захід, а зокрема у Європу. Тому ми створили власний «список Магнітського», де надали більше ніж достатньо інформації про Порошенка, Ахметова, Авакова, Луценка і їм подібним. Ми будемо вимагати, щоб їхні рахунки були заблоковані, а майно – арештоване. Так, наприклад, у Авакова є майно в Італії, у Порошенка – в Іспанії та інших країнах, так само, як і у Ахметова та багатьох інших олігархів у владі», – підкреслив Саакашвілі.

Натомість, зауважує він, українським демократичним опозиційним силам потрібно показати міжнародним партнерам, що окрім продажної та корумпованої влади, в Україні є свідоме суспільство, яке потребує і вимагає змін.

«Захід має підтримувати в працювати саме з громадськістю та народ України. Адже саме звичайні громадяни України змогли захистити не тільки себе та свою країну від агресора, а і весь західний світ. Тому Європі треба довести, що є нове покоління українців, які можуть бути набагато ефективнішим суб’єктом, ніж корумпована влада», – резюмував Саакашвілі.

Нагадаємо, 12 лютого, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі.

Згодом стало відомо, що Саакашвілі депортували з України в Польщу.