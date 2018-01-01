Саакашвілі висунули нові обвинувачення в Грузії

Деканоідзе заявила, що головними свідками обвинувачення проти Саакашвілі стали екс-виконувач обов'язків президента та екс-міністр оборони

Поки у середу, 3 січня, в Україні суд намагався переглянути запобіжний захід для лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі, у Грузії йому висунули нові обвинувачення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила екс-керівник Нацполіції України Хатія Деканоідзе. Зазначимо, Апеляційний суд Києва вдруге переніс розгляд скарги



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Суд у Тбілісі

Деканоідзе заявила, що головними свідками обвинувачення проти Саакашвілі стали екс-виконувач обов'язків президента та екс-міністр оборони

Поки у середу, 3 січня, в Україні суд намагався переглянути запобіжний захід для лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі, у Грузії йому висунули нові обвинувачення.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила екс-керівник Нацполіції України Хатія Деканоідзе.

Зазначимо, Апеляційний суд Києва вдруге переніс розгляд скарги прокуратури на 11 січня.

«Паралельно з Києвом відбувся суд у Тбілісі, над Саакашвілі. Чесно кажучи, таких абсурдних обвинувачень я не зустрічала і не чула. Значить так: політичне обвинувачення в Грузії заперечує конституційне право президента Грузії скоротити строк ув'язненим», – мовиться у повідомленні Деканоідзе.

Вона зазначила, що прокуратура Грузії не вважає конституцію країни найвищим законом. Деканоідзе також додала, що головними свідками обвинувачення стали екс-виконувач обов'язків президента Ніно Бурджанадзе та екс-міністр оборони Іраклій Окруашвілі.

«Пропутінські «танцюристи-політики»... звинувачували Грузію в тому, що вона почала війну з Росією. Олігарх Бідзіна Іванішвілі rules!», – резюмувала екс-голова Нацполіції України.

Раніше Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.



