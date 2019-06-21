Саакашвілі закликав грузинську поліцію не підкорятися владі
Президент Грузії назвала антиконституційним заклик Саакашвілі до поліції
Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі прокоментував масовий протест в Тбілісі, де мітингувальники намагаються взяти штурмом будівлю парламенту.
Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці в Facebook.
Він закликав грузинську поліцію не підкорятися керівній партії Грузинська мрія.
«Я закликаю створену мною грузинську поліцію не підкорятися [Бідзіні] Іванішвілі і перейти на бік народу», — написав Саакашвілі.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі на своїй сторінці в Facebook.засудила заяву екс-глави країни Михайла Саакашвілі.
«Абсолютно неприйнятно, коли громадянин іншої країни закликає «створену ним поліцію»… до непокори. І такий антиконституційний заклик транслюється громадським телебаченням. Прийшов час, щоб держава відреагувала на всі порушення», — зазначила Зурабішвілі.
Глава держави закликала громадян країни зберігати спокій і порядок, назвавши те, що відбувається під будівлею парламенту «злочином».
Раніше повідомлялося, що у Тбілісі відбуваються сутички між поліцією та протестувальниками, силовики застосували сльозогінний газ, є постраждалі.
Нагадаємо, учасники акції протесту в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.
Раніше члени парламентської опозиції з «Національного руху» і «Європейської Грузії» дали владі півгодини на те, щоб вивести із залу всіх російських депутатів.
Поліція, оснащена кийками і щитами, намагається зупинити протестувальників.
Приводом для протестів у Грузії стало засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я – це міжнародне об'єднання політиків і духовних осіб, в якому Росія вважається одним з лідерів.