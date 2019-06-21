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    Саакашвілі закликав грузинську поліцію не підкорятися владі

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    Протести у Грузії<em>&nbsp;</em> - Саакашвілі закликав грузинську поліцію не підкорятися владі
    Протести у Грузії 
    Фото: twitter.com/bbc

    Президент Грузії назвала антиконституційним заклик Саакашвілі до поліції

    Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі прокоментував масовий протест в Тбілісі, де мітингувальники намагаються взяти штурмом будівлю парламенту.

    Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці в Facebook.

    Він закликав грузинську поліцію не підкорятися керівній партії Грузинська мрія.

    «Я закликаю створену мною грузинську поліцію не підкорятися [Бідзіні] Іванішвілі і перейти на бік народу», — написав Саакашвілі.

    Президент Грузії Саломе Зурабішвілі на своїй сторінці в Facebook.засудила заяву екс-глави країни Михайла Саакашвілі.

    «Абсолютно неприйнятно, коли громадянин іншої країни закликає «створену ним поліцію»… до непокори. І такий антиконституційний заклик транслюється громадським телебаченням. Прийшов час, щоб держава відреагувала на всі порушення», — зазначила Зурабішвілі.

    Глава держави закликала громадян країни зберігати спокій і порядок, назвавши те, що відбувається під будівлею парламенту «злочином».

    Раніше повідомлялося, що у Тбілісі відбуваються сутички між поліцією та протестувальниками, силовики застосували сльозогінний газ, є постраждалі.

    Нагадаємо, учасники акції протесту в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

    Раніше члени парламентської опозиції з «Національного руху» і «Європейської Грузії» дали владі півгодини на те, щоб вивести із залу всіх російських депутатів.

    Поліція, оснащена кийками і щитами, намагається зупинити протестувальників.

    Приводом для протестів у Грузії стало засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я – це міжнародне об'єднання політиків і духовних осіб, в якому Росія вважається одним з лідерів.

    Росія Михайло Саакашвілі Грузія протест держава Facebook президент поліція Саломе Зурабішвілі
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