Саакашвілі заявив про зняття своєї партії з виборів до Ради



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Михайло Саакашвілі

Саакашвілі відмовився від виборів у Раду заради Зеленського

Лідер партії «Рух нових сил» Михайло Саакашвілі повідомив про відмову своєї партії від подальшої боротьби за місця у Верховній Раді.

Про це Саакашвілі заявив у відеозверненні у Facebook.

Саакашвілі пояснив, що ЦВК України довго не реєструвала його партію, блокував її рахунку, а тому багато виборців навіть не знають про те, що «Рух нових сил» брав участь в кампанії.

Він зазначив, що його партія навряд чи подолає п'ятивідсотковий бар'єр голосів, який необхідний для потрапляння в парламент.

При цьому він хоче, щоб партія чинного президента України Володимира Зеленського «Слуга народу» отримала більшість в Раді і не залежала від інших політичних сил.

«Ми перетинаємося з електоратом «Слуги народу». Ми не критикуємо президентську партію. Я вважаю, що ми повинні дати їм шанс», - сказав політик.

Екс-президент Грузії назвав кандидатів від своєї партії «справжніми вовкодавами проти корупції».

«Я дуже сподіваюся, що досвід цих людей буде задіяний на благо цієї країни», - зазначив Саакашвілі.

Нагадаємо, в Україні настав «день тиші», коли заборонена будь-яка передвиборна агітація.

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