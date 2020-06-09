Саакашвілі зустрівся з ФОПами і розказав, чого вони хочуть від влади



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Саакашвілі зазначив, що для прозорої роботи ФОПів потрібні зміни і на Митниці, і у податковому законодавстві Скріншот з відеозапису

Посадовець наголосив, що представники бізнесу хочуть мати можливість працювати в білу – без схем, без рєшал і без обраних

Голова Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі 9 червня зустрівся з підприємцями і розказав, чого вони хочуть від влади. Відео зустрічі Саакашвілі оприлюднив у Facebook.

«Мав дві великі зустрічі з ФОПами (фізичними особами-підприємцями, – Главком). Говорили та слухали. Власне представники бізнесу хочуть дуже конкретних речей. Якщо узагальнити, то одну річ – можливість працювати. В білу. Без схем, без рєшал, без обраних, яким можна, а іншим – ні, без усього того, що відбувається на ринку останніх 30 років», – наголосив посадовець.

Саакашвілі зазначив, що для цього потрібні зміни і на Митниці, і у податковому законодавстві.

«Але власне якщо цих змін не відбудеться, то шанси України вижити як державі, у нинішні часи світової економічної кризи, дуже невеликі. Президент це дуже добре розуміє. Ми це добре розуміємо. Всі, кому небайдужа доля України це розуміють. Тому ми зробимо все необхідне, щоб впровадити ці зміни у життя», - резюмував він.

За даними проєкту з відкритих даних Opendatabot, станом на 31 травня в Україні за місяць зареєстрували 5 325 ФОП. Це максимальний показник кількості зареєстрованих за місяць з початку дії карантину.

До слова, президент Зеленський вважає недостатніми програми допомоги з виходу з карантину, Шмигаль обіцяє представити нові.

Нагадаємо, 7 травня президент України Володимир Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету Національної ради з питань реформ. До цього передбачалося, що він стане віце-прем'єром з питань реформ в уряді Дениса Шмигаля.