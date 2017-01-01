Саакашвілі звинуватив Порошенка в провокації

Саакашвілі заявив, що під Радою мирна акція

Екс-президент Грузії, колишній глава Одеської ОДА, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі закликав президента України Петра Порошенка припинити провокації. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи штурм наметів під Верховною Радою «Я звертаюся до Порошенка: Навіщо вам ці провокації? Не нападайте і не



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Постраждалий під час сутичок під Радою активіст

Саакашвілі заявив, що під Радою мирна акція

Екс-президент Грузії, колишній глава Одеської ОДА, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі закликав президента України Петра Порошенка припинити провокації. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи штурм наметів під Верховною Радою

«Я звертаюся до Порошенка: Навіщо вам ці провокації? Не нападайте і не змушуйте людей відбиватися! Це мирна акція! Невже досвід вас нічому не навчив !?» - зазначив Саакашвілі.

Він заявив, що правоохоронці жорстоко побили активістів у наметовому містечку. «Вони хотіли витягти мене з намету, але переплутали намети і напали на сусідній, зі сплячими активістами, жорстоко побили людей», - сказав Саакашвілі.

У середу, 6 грудня, поліція почала штурм наметів під Верховною Радою, де залишилися прихильники лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Штурм почався близько 6-ї ранку і тривав півгодини. Імовірно, метою силовиків було знайти намет Михайла Саакашвілі.

В результаті зіткнень між правоохоронцями та жителями наметового містечка поранення отримали близько 10 осіб з обох сторін.

Під час розшуку Саакашвілі в таборі мітингувальників біля Верховної Ради активісти провокували правоохоронців.

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