Розшук Саакашвілі: активісти під Радою провокували поліцію

На цей час нікого з учасників акції не затримували

Під час розшуку екс-президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі в таборі мітингувальників біля Верховної Ради активісти провокували правоохоронців. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва. «Вранці на виконання доручення Генеральної прокуратури України поліція та Служба безпеки України проводили заходи з



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Табір прихильників Саакашвілі під Радою

На цей час нікого з учасників акції не затримували

Під час розшуку екс-президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі в таборі мітингувальників біля Верховної Ради активісти провокували правоохоронців. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Вранці на виконання доручення Генеральної прокуратури України поліція та Служба безпеки України проводили заходи з розшуку та затримання М. Саакашвілі. Активісти почали чинити супротив і провокувати правоохоронців», - йдеться в повідомленні.

У результаті під Верховною Радою України посилено наряди правоохоронців.

На цей час нікого з учасників акції не затримували, інформують у поліції.

Раніше повідомлялося, що у середу, 6 грудня, поліція почала штурм наметів під Верховною Радою, де залишилися прихильники лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Штурм почався близько 6-ї ранку і тривав півгодини. Імовірно, метою силовиків було знайти намет Михайла Саакашвілі.

В результаті зіткнень між правоохоронцями та жителями наметового містечка поранення отримали близько 10 осіб з обох сторін.

Нагадаємо, Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Як повідомлялося, активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

Саакашвілі разом зі своїми прибічниками направився до будівлі Верховної Ради України.

Прокуратурою міста Київ розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців, які проводили затримання Саакашвілі.

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

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