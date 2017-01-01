Зіткнення під Радою: близько 10 постраждалих з обох сторін

Частину постраждалих забрали на двох машинах швидкої допомоги

У середу вранці, 6 грудня, в Києві під будівлею Вреховной Ради в результаті зіткнень між правоохоронцями та жителями наметового містечка, поранення отримали близько 10 осіб з обох сторін. Про це повідомив народний депутат Єгор Соболєв. За його словами, постраждалі є і серед протестувальників, і серед поліції. Соболєв розповів, що силовики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Частину постраждалих забрали на двох машинах швидкої допомоги

У середу вранці, 6 грудня, в Києві під будівлею Вреховной Ради в результаті зіткнень між правоохоронцями та жителями наметового містечка, поранення отримали близько 10 осіб з обох сторін.

Про це повідомив народний депутат Єгор Соболєв.

За його словами, постраждалі є і серед протестувальників, і серед поліції. Соболєв розповів, що силовики штурмували табір з трьох боків.

Також повідомляється, що частину постраждалих забрали на двох машинах швидкої допомоги.

На даний момент у таборі під Верховною Радою спостерігається відносний спокій.

Раніше повідомлялося, що поліція почала штурм наметів під Верховною Радою, де залишилися прихильники лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі.

Штурм почався близько 6-ї ранку і тривав півгодини.

Імовірно, метою силовиків було знайти намет Михайла Саакашвілі.

Нагадаємо, Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Як повідомлялося, активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

Саакашвілі разом зі своїми прибічниками направився до будівлі Верховної Ради України.

Прокуратурою міста Київ розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців, які проводили затримання Саакашвілі.

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

Читайте матеріал «Главкома» Міхо на даху. Шалений день Саакашвілі

Джерело: РБК-Україна