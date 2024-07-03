Саміт НАТО у Вашингтоні. Американський дипломат прогнозує кілька новин для України: гарні і не дуже

Джон Гербст: «Є шанс, що на саміті у Вашингтоні будуть гарні новини про поставки озброєнь Україні»

У Вашингтоні менш ніж за два тижні відбудеться саміт НАТО. Однак Україні варто очікувати, як на гарні новини так, і не дуже. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив директор Центру Євразії Атлантичної Ради та експосол США в Україні Джон Гербст.

Як раніше відзначив Курт Волкер, якщо сказати Путіну, що Україна не може вступити до НАТО, не завершивши війни, то це сигнал йому продовжувати цю війну.

«Я погоджуюсь з цим аналізом. Саме з цієї причини адміністрація діє повільно, поставляючи Україні озброєння. Поки що не йтиметься про великий крок щодо вступу України в НАТО. На мою думку, перемога України у цій війні – це теж саме, що поразка Росії. Це тотожні речі. Це правда, що в грудні Байден сказав: наша мета у цій війні, щоб Україна виграла війну, Блінкен сказав те ж саме… Але не зрозуміло, яка ж політика адміністрації, бо якщо мета полягає в цьому (перемозі України, – «Главком»), то ми маємо допомагати Україні більше. Хіба ми дозволили завдавати удари по території Росії? Ми також ввели багато умов і досі не дали Україні дозволу навіть завдавати удари на коротку дистанцію по цілях у Росії. Це не політика, яка має на меті допомогти Україні виграти цю війну», – сказав колишній посол США Джон Гербст.

Гербст додав, що на саміті у Вашингтоні оголосять гарні новини про поставки озброєнь Україні. Про те там буде багато новин щодо посилення відносин між НАТО та Україною. Ці кроки будуть дуже скромними.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив на дебатах, що Україна не виграє цієї війни. Трамп має особливе захоплення російським диктатором Володимиром Путіним, що є небезпечними сигналами для України.

Зазначимо, саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні 9–11 липня 2024 року. На саміті зосередяться на трьох ключових питаннях, пов'язаних із Україною.