Стало відомо, про що говоритимуть лідери країн НАТО на саміті у Вашингтоні

На саміті Альянсу у Вашингтоні будуть обговорюватись три аспекти підтримки України

Питання членства України в Альянсі та часових рамок такого членства у Вашингтоні не обговорюватиметься

Лідери країн НАТО на саміті у Вашингтоні зосередяться на трьох ключових питаннях, пов'язаних із Україною. Водночас про членство в Альянсі йтися не буде. Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в інтерв'ю The Washington Post.

За словами Бауера, перше питання пов'язане з «місією» з наближення Києва до членства, і складатиметься з чотирьох аспектів:

координація усіх форм навчання українських військових;

координація військової допомоги серед членів НАТО;

постачання військової допомоги через логістичні вузли;

дискусії про майбутнє Збройних Сил України після війни.

Він додав, що перші три складові вже перебувають на опрацюванні Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»), яка діє під егідою США.

«Але якщо ці зусилля 50 країн будуть координуватися через НАТО – це важливий крок до тіснішої співпраці між Україною і НАТО», – зазначив Бауер.

Друге питання стосовно України на саміті, за словами голови Військового комітету, пов'язане з забезпеченням надійного фінансування військової допомоги Києву, «а не дискусія на щомісячній основі».

І третє ключове питання – створення нового спільного аналітичного в тренувального центру у Польщі (Jates) для того, щоб Україна і НАТО винесли правильні уроки з війни.

Водночас Бауер застеріг, що питання членства Києва в Альянсі та часових рамок такого членства у Вашингтоні не обговорюватиметься, адже наразі ніхто не може спрогнозувати кінця війни в Україні.

Нагадаємо, у липні у США відбудеться саміт НАТО, під час якого союзники зроблять чіткі кроки, щоб наблизити вступ України в Альянс.

Як повідомлялося, під час щорічного саміту Альянсу у Вашингтоні НАТО планує передати Україні пакет безпекової допомоги.