Євросоюз не збирається визнавати російську окупацію Криму — декларація саміту ЄС



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ЄС залишається рішучим у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України

Європейський Союз не визнає незаконну анексію Криму та міста Севастополь Росією.

Як сказано у заключній декларації саміту Європейського Союзу, лідери країн-членів Євросоюзу наголосили, що ЄС як і раніше прихильний до здійснення своєї політики невизнання анексії Криму.

«Через п'ять років після незаконної анексії Криму і Севастополя Росією ЄС залишається рішучим у своїй прихильності суверенітету і територіальній цілісності України. ЄС повторює, що він не визнає і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права, яке залишається прямим викликом міжнародній безпеці», — йдеться в документі.

Нагадаємо, напередодні у Порошенка підбили підсумки міні-саміту «Україна-ЄС».

Раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко у середу, 20 березня у Брюсселі взяв участь у неформальному міні-саміті «Україна–Європейський союз».

Порошенко сподівається на проведення чергового саміту «Україна-ЄС» на початку літа.

Також нагадаємо, що Порошенко ввів санкції проти 848 росіян та майже 300 компаній, причетних до агресії РФ.

Крім того, 20 березня президент Петро Порошенко доручив прискорити закупівлю нових Javelin.