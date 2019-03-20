Порошенко їде на міні-саміт Україна-ЄС до Брюсселя



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Президент Петро Порошенко 20 березня відвідає Брюссель

Лідери планують обговорити перспективи розвитку двосторонніх відносин на наступні п’ять років

Президент Петро Порошенко у середу, 20 березня у Брюсселі візьме участь у неформальному міні-саміті «Україна – Європейський союз».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«20 березня президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Брюсселя для участі у неформальному міні-саміті Україна – Європейський союз», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в заході також візьмуть участь президент Європейської ради Дональд Туск, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер та президент Європейського парламенту Антоніо Таяні, а також ключові профільні члени Європейської комісії.

За даними прес-служби президента, лідери планують обговорити перспективи розвитку двосторонніх відносин на наступні п’ять років та узгодити подальші спільні дії щодо відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Також нагадаємо, що Порошенко ввів санкції проти 848 росіян та майже 300 компаній, причетних до агресії РФ.

Крім того, 20 березня президент Петро Порошенко доручив прискорити закупівлю нових Javelin.