Порошенко розраховує на проведення саміту «Україна-ЄС» на початку літа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент України Петро Порошенко з президентом Європейської Ради Дональдом Туском і президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером Фото: прес-служба Петра Порошенка

Глава української держави підкреслив, що нинішній саміт є унікальним і надзвичайно важливим

Президент України Петро Порошенко сподівається на проведення чергового саміту «Україна-ЄС» на початку літа.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами в Брюсселі (Бельгія).

«Сьогодні ми очікуємо, що буде домовленість про дату нашого наступного саміту «Україна – ЄС», і ми сподіваємося, що він буде на початку літа, і після закінчення переговорів дату саміту ви зможете почути», - зазначив він.

При цьому глава української держави підкреслив, що нинішній саміт є унікальним і надзвичайно важливим.

«Ніколи раніше Україна не зустрічалася одночасно на одній зустрічі з президентом Європейської Ради, президентом Єврокомісії, президентом Європейського парламенту, віце-президентом, членами Єврокомісії», - підкреслив він.

Також, за словами Порошенка, саміт унікальний за часом, оскільки проходить за 10 днів до виборів. «І це абсолютно чіткий формат підтримки - не просто підтримки Порошенко, а підтримки України і наших євроінтеграційних прагнень», - сказав він.

При цьому президент України додав, що в учасників зустрічі дуже насичений порядок денний, до обговорення заплановані «конкретні практичні питання, які зараз збираються реалізовувати».

До прикладу Порошенко назвав те, що сторони сьогодні мають намір обговорити червневі санкції відносно Росії і питання надання макрофінансової допомоги.

Як відомо, президент Петро Порошенко у середу, 20 березня у Брюсселі бере участь у неформальному міні-саміті «Україна – Європейський союз».

За даними прес-служби президента, лідери планують обговорити перспективи розвитку двосторонніх відносин на наступні п’ять років та узгодити подальші спільні дії щодо відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Також нагадаємо, що Порошенко ввів санкції проти 848 росіян та майже 300 компаній, причетних до агресії РФ.

Крім того, 20 березня президент Петро Порошенко доручив прискорити закупівлю нових Javelin.

Джерело: 112 Україна