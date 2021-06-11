У центрі Москви чоловік вистрелив собі у голову (відео)

Такий перфоменс чоловік влаштував проти політичних репресій

У Москві на Красній площі чоловік вистрілив собі в голову. Такий вчинок він зробив в ході одиночної акції протесту. Про це повідомляє Telegram-канал Readovka.

Він проголосивши маніфест, після чого зробив кілька пострілів.

«Акціоніст Павло Крисевич вистрілив собі в голову на Красній площі. Перед цим він зробив два попереджувальних постріли в повітря, а потім собі в голову. Його тут же повалила і повела поліція», – йдеться в повідомленні.

Перед акцією Крисевич поділився з Readovka своїм маніфестом, який закінчувався фразою: «Перед кремлівською завісою піде постріл».

Тим часом, телеведуча-мільярдерка та кума російського президента Володимира Путіна Оксана Марченко написала пост про самогубства. За словами дружини Медведчука, на такий крок людей спонукає відсутність любові.