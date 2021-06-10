Байден і Джонсон на першій зустрічі зачепили тему Росії

Основною темою переговорів Бориса Джонсона і Джо Байдена були відносини США і Британії

Лідери Британії та США обговорили ряд питань зовнішньої політики

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Битанії Борис Джонсон провели першу очну зустріч. Як повідомляє пресслужба уряду Британії, в ході неї лідери обговорили Китай, Іран і Росію.

Зокрема, Байден і Джонсон обговорили важливість відносин між Великою Британією і США для захисту громадян, підвищення процвітання в обох країнах і просування цінностей по всьому світу.

Вони обговорили ряд питань зовнішньої політики, включаючи Афганістан, Китай, Іран і Росію.

Основною темою переговорів Джонсона і Байдена були відносини США і Британії.

«Прем'єр-міністр і президент обговорили важливість відносин між Великою Британією і США щодо захисту наших людей, підвищення добробуту в обох країнах і просування наших цінностей по всьому світу», – йдеться в повідомленні.

Джонсон і Байден підтвердили рішення розвивати співпрацю далі, розширюючи торгівлю і просуваючись до майбутньої угоди про вільну торгівлю між Великою Британією і США.

Лідери погодилися, що ЄС і Британія несуть відповідальність за спільну роботу і пошук прагматичних рішень для забезпечення безперешкодної торгівлі між Північною Ірландією, Великою Британією і Республікою Ірландія.

Нагадаємо, ввечері 9 червня літак президента США Джо Байдена приземлився у Великій Британії на авіабазі Мілденхолл Королівських ВПС.

У п'ятницю, 11 червня президент США буде присутній на саміті лідерів G7, який триватиме до 13 червня. Лідери обговорять відновлення економіки після пандемії, геополітичні виклики, торгівлю, зовнішню політику. Також там Байден обговорить з Меркель вплив «Північного потоку-2» на Україну

У неділю, 13 червня, у Байдена пройде зустріч з королевою Великої Британії Єлизаветою II.