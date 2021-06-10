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    Байден і Джонсон на першій зустрічі зачепили тему Росії

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    Основною темою переговорів Бориса Джонсона і Джо Байдена були відносини США і Британії - Байден і Джонсон на першій зустрічі зачепили тему Росії

    Основною темою переговорів Бориса Джонсона і Джо Байдена були відносини США і Британії

    Фото: VRT

    Лідери Британії та США обговорили ряд питань зовнішньої політики

    Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Битанії Борис Джонсон провели першу очну зустріч. Як повідомляє пресслужба уряду Британії, в ході неї лідери обговорили Китай, Іран і Росію.

    Зокрема, Байден і Джонсон обговорили важливість відносин між Великою Британією і США для захисту громадян, підвищення процвітання в обох країнах і просування цінностей по всьому світу.

    Вони обговорили ряд питань зовнішньої політики, включаючи Афганістан, Китай, Іран і Росію.

    Основною темою переговорів Джонсона і Байдена були відносини США і Британії.

    «Прем'єр-міністр і президент обговорили важливість відносин між Великою Британією і США щодо захисту наших людей, підвищення добробуту в обох країнах і просування наших цінностей по всьому світу», – йдеться в повідомленні.

    Джонсон і Байден підтвердили рішення розвивати співпрацю далі, розширюючи торгівлю і просуваючись до майбутньої угоди про вільну торгівлю між Великою Британією і США.

    Лідери погодилися, що ЄС і Британія несуть відповідальність за спільну роботу і пошук прагматичних рішень для забезпечення безперешкодної торгівлі між Північною Ірландією, Великою Британією і Республікою Ірландія.

    Нагадаємо, ввечері 9 червня літак президента США Джо Байдена приземлився у Великій Британії на авіабазі Мілденхолл Королівських ВПС.

    У п'ятницю, 11 червня президент США буде присутній на саміті лідерів G7, який триватиме до 13 червня. Лідери обговорять відновлення економіки після пандемії, геополітичні виклики, торгівлю, зовнішню політику. Також там Байден обговорить з Меркель вплив «Північного потоку-2» на Україну

    У неділю, 13 червня, у Байдена пройде зустріч з королевою Великої Британії Єлизаветою II.

    Детальніше читайте у матеріалі:
    Теги: ЄС Росія США Джозеф Байден Велика Британія президент Борис Джонсон
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    Байден і Джонсон на першій зустрічі зачепили тему Росії