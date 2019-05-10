«Самопоміч» підтримує призначення інавгурації Зеленського на 19 травня



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Новообраний президент України Володимир Зеленський Фото: Главком

Депутати «Самопомочі» обговорили питання інавгурації і всі підтримали її призначення на 19 травня

Депутати Верховної Ради з фракції «Самопоміч» підтримують призначення інавгурації обраного президента Володимира Зеленського на 19 травня — дату, яку він сам запропонував.

Про це в ефірі програми на Громадському заявив лідер «Самопомочі», міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, депутати «Самопомочі» обговорили питання інавгурації і всі підтримали її призначення на 19 травня.

«Якщо Зеленський хоче приступити до своєї роботи 17, 19 травня — welcome, іди і роби. Чим скоріше, тим краще. Тому що він має сьогодні великий рівень довіри, якщо він цей рівень довіри почне спалювати для проведення реформ — молодець, тоді буде успіх», — сказав Садовий.

Лідер «Самопомочі» вважає, що завдяки великій підтримці населення Зеленський може «примусити» депутатів проголосувати за зняття недоторканності та зміну виборчого кодексу, щоби наступні парламентські вибори проходили за пропорційною системою з відкритими списками. Якщо Рада не підтримає цього, її треба розігнати.

«Якщо існуючий парламент з понеділка (13 травня) не приступить до розгляду закону, який позбавить депутатів недоторканності. Якщо парламент не прийме закон про нові вибори — відкриті списки, пропорційна система — гнати цей парламент треба в шию якомога скоріше», — наголосив Садовий.

Як відомо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.

Нагадаємо, новообраний президент Володимир Зеленський зустрівся у суботу з керівниками фракцій у Верховній Раді. Він заявив, що запропонує провести інавгурацію 19 травня.

Проте під час зустрічі Володимира Зеленського зі спікером Верховної Ради і лідерами парламентських фракцій так і не вдалося досягти домовленості щодо дати інавгурації.

Також Зеленський написав листа Парубію: він наполягає на інавгурації 19 травня.

Як повідомлялося раніше, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляла, що Верховна Рада прийме постанову про призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського на першому пленарному тижні, який розпочнеться 14 травня.

Радник Зеленського Олександр Данилюк повідомив, що на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського вже неофіційно запросили деяких світових лідерів.