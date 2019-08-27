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    Самовисуванці домовляються про створення групи на правах фракції, - депутат

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    Будівля Верховної Ради - Самовисуванці домовляються про створення групи на правах фракції, - депутат
    Будівля Верховної Ради
    Ілюстративне фото

    Дмитро Лубінець: Ми ведемо перемовини серед народних депутатів-самовисуванців щодо створення депутатської групи

    Народні депутати, обрані на одномандатних виборчих округах шляхом самовисування, ведуть переговори щодо створення депутатської групи на правах фракції у Верховній Раді IX скликання. Про це журналістам перед початком роботи підготовчої депутатської групи у вівторок сказав Дмитро Лубінець, обраний народним депутатом у мажоритарному окрузі (№60), повідомляє «Укрінформ».

    «Ми ведемо перемовини серед народних депутатів-самовисуванців щодо створення депутатської групи», - сказав він.

    Раніше Дмитро Лубінець підтвердив, що парламентарії, обрані в одномандатних округах шляхом самовисування, пропонують кандидатуру Ірини Костанкевич на посаду заступника голови Верховної Ради.

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    Як повідомлялось, представник президента України Володимира Зеленського в Верховній Раді Руслан Стефанчук підтвердив наміри про скорочення кількості депутатів парламенту.

    Зазначимо, під час загального підготовчого засідання новообраних народних депутатів схвалили план-сценарій першого урочистого засідання Верховної Ради, яке відбудеться 29 серпня. Згідно зі сценарієм, підписання присяги буде проходити на другому поверсі ВРУ за столами реєстрації за участю представників Центральної виборчої комісії.

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