Самовисуванці домовляються про створення групи на правах фракції, - депутат



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Дмитро Лубінець: Ми ведемо перемовини серед народних депутатів-самовисуванців щодо створення депутатської групи

Народні депутати, обрані на одномандатних виборчих округах шляхом самовисування, ведуть переговори щодо створення депутатської групи на правах фракції у Верховній Раді IX скликання. Про це журналістам перед початком роботи підготовчої депутатської групи у вівторок сказав Дмитро Лубінець, обраний народним депутатом у мажоритарному окрузі (№60), повідомляє «Укрінформ».

«Ми ведемо перемовини серед народних депутатів-самовисуванців щодо створення депутатської групи», - сказав він.

Раніше Дмитро Лубінець підтвердив, що парламентарії, обрані в одномандатних округах шляхом самовисування, пропонують кандидатуру Ірини Костанкевич на посаду заступника голови Верховної Ради.

Як повідомлялось, представник президента України Володимира Зеленського в Верховній Раді Руслан Стефанчук підтвердив наміри про скорочення кількості депутатів парламенту.

Зазначимо, під час загального підготовчого засідання новообраних народних депутатів схвалили план-сценарій першого урочистого засідання Верховної Ради, яке відбудеться 29 серпня. Згідно зі сценарієм, підписання присяги буде проходити на другому поверсі ВРУ за столами реєстрації за участю представників Центральної виборчої комісії.