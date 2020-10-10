МОЗ запропонує нові карантинні обмеження для кафе, ресторанів і шкіл



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Нові обмеження МОЗ стосуватимуться тривалості роботи закладів громадського харчування

Міністерство охорони здоров'я запропонує нові карантинні обмеження для роботи шкіл, кафе і ресторанів. Це будуть відповідні зміни в постанову про карантин.

Про це сьогодні на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Нові обмеження МОЗ стосуватимуться тривалості роботи закладів громадського харчування.

«Також будуть запропоновані нові підходи до проведення освітніх заходів, зокрема, буде розглянуто питання про можливості дистанційної освіти в певних класах або на певних територіях з певним рівнем епіднебезпеки«, - розповів Ляшко.

9 жовтня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно–екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 8 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей – 5 804.

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