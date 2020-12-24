Санду розповіла про перші кроки на посаді президентки Молдови

У четвер, 24 грудня, відбулася інавгурація Санду

У четвер, 24 грудня, 0брана президентка Молдови Майя Санду склала присягу президента й офіційно вступила на посаду. В своїй інавгураційній промові вона зазначила, що єдиний спосіб очистити країну від корупціонерів — це провести дострокові вибори. Про це пише newsmaker.

«Я дотримуватимуся Конституції й законів. Але люди не можуть більше чекати і вимагають якнайшвидших змін. Гарний початок для Молдови не можна будувати на основі парламентської корупції або ігноруванні голосу народу. Політика не може бути захистом для олігархів, для тих, хто уявив, що може купити всіх і все в цій країні, включаючи справедливість і надію. Дострокові парламентські вибори — єдиний спосіб очистити парламент. Іншого рішення не існує», – сказала Санду.

За її словами, в чинному парламенті немає 51 депутата, який би підтримав народний уряд. «Дорогі громадяни, наша боротьба з корупцією буде нелегкою. Але я з усією відповідальністю і впевненістю кажу вам, що ми здобудемо перемогу. Ми зможемо очистити державу від корупціонерів, побудуємо державу, у якому злодії сидітимуть у в’язниці, а не очолювати країну», – підкреслила Санду.

У своїй промові президентка також зазначила, що боротиметься проти бюрократії, також захищатиме підприємців і мерів.

«Я пропоную побудувати вільну державу. І для державних службовців, і для працівників приватного сектора й асоціативного сектора. Щоби політичні уподобання людей, якими б вони не були, не були причиною для переслідування. Я буду захищати підприємців від зловживань чиновників, щоби побудувати сильну й конкурентоспроможну економіку. Я буду гарантом незалежності мерів. І я буду суворо карати використання держустанов у політичних цілях», – зазначила президентка.

У четвер, 24 грудня, відбулася інавгурація Санду. На церемонію вона вдягнула скромну сукню блакитного кольору, а також звернулася до громадян українською мовою. Під час урочистих заходів жителі країни освистали колишнього президента Молдови Ігоря Додона.

Нагадаємо, Майя Санду перемогла на виборах президента Молдови за підсумками підрахунку 100% голосів виборців. Її підтримали 57,72% жителів країни. Президент України Володимир Зеленський зізнався у симпатіях новій президентці Молдови.

Санду заявила, що країна потребує повної зміни влади, і для цього необхідні дострокові парламентські вибори. Вона також звинуватила Ігоря Додона в спробі узурпувати владу.