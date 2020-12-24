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    «Злодій!». На інавгурації Санду натовп освистав Додона

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    Церемонія передачі влади тривала буквально кілька хвилин - «Злодій!». На інавгурації Санду натовп освистав Додона
    Церемонія передачі влади тривала буквально кілька хвилин
    Скріншот відео: newsmaker

    Ігор Додон був президентом Молдови у 2016-2020 роках

    Обрана президентка Молдови Майя Санду склала присягу президента й офіційно вступила на посаду. Церемонія інавгурації пройшла у межах спільного урочистого засідання парламенту Молдови та Конституційного суду, пише newsmaker.

    Після покладання квітів до пам'ятника Штефану чел Маре вона вирушила в адміністрацію президента, де в холі її чекав колишній президент Молдлви Ігор Додон із букетом квітів.

    Відбулася церемонія передачі влади, яка тривала буквально кілька хвилин. Після процедури Додон запитав: «Це все?». Також він побажав Санду успіхів.

    На вулиці Додона освистали й зустріли криками: «Юда!» та «Злодії!». Водночас новій президентці Молдови вигукували «Слава народу», «Слава триколора», «Слава Румунії», «Слава Майї Санду».

    У четвер, 23 грудня, відбулася інавгурація Санду. На церемонію вона вдягнула скромну сукню блакитного кольору, а також звернулася до громадян українською мовою. 

    Нагадаємо, Майя Санду перемогла на виборах президента Молдови за підсумками підрахунку 100% голосів виборців. Її підтримали 57,72% жителів країни. Президент України Володимир Зеленський зізнався у симпатіях новій президентці Молдови.

    Санду заявила, що країна потребує повної зміни влади, і для цього необхідні дострокові парламентські вибори. Вона також звинуватила  Ігоря Додона в спробі узурпувати владу.

    Теги: Молдова Ігор Додон інавгурація Мая Санду
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