«Злодій!». На інавгурації Санду натовп освистав Додона

Ігор Додон був президентом Молдови у 2016-2020 роках

Обрана президентка Молдови Майя Санду склала присягу президента й офіційно вступила на посаду. Церемонія інавгурації пройшла у межах спільного урочистого засідання парламенту Молдови та Конституційного суду, пише newsmaker.

Після покладання квітів до пам'ятника Штефану чел Маре вона вирушила в адміністрацію президента, де в холі її чекав колишній президент Молдлви Ігор Додон із букетом квітів.

Відбулася церемонія передачі влади, яка тривала буквально кілька хвилин. Після процедури Додон запитав: «Це все?». Також він побажав Санду успіхів.

На вулиці Додона освистали й зустріли криками: «Юда!» та «Злодії!». Водночас новій президентці Молдови вигукували «Слава народу», «Слава триколора», «Слава Румунії», «Слава Майї Санду».

У четвер, 23 грудня, відбулася інавгурація Санду. На церемонію вона вдягнула скромну сукню блакитного кольору, а також звернулася до громадян українською мовою.

Нагадаємо, Майя Санду перемогла на виборах президента Молдови за підсумками підрахунку 100% голосів виборців. Її підтримали 57,72% жителів країни. Президент України Володимир Зеленський зізнався у симпатіях новій президентці Молдови.

Санду заявила, що країна потребує повної зміни влади, і для цього необхідні дострокові парламентські вибори. Вона також звинуватила Ігоря Додона в спробі узурпувати владу.