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    Соціологи: українці схвалили санкції проти каналів Медведчука

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    85% українців згодні, що для терористів та сепаратистів потрібні санкції - Соціологи: українці схвалили санкції проти каналів Медведчука
    85% українців згодні, що для терористів та сепаратистів потрібні санкції
    Фото з відкритих джерел

    78% знають про те, що канали «112 Україна», Zik та NewsOne заблоковані

    Половина населення України підтримує рішення президента Володимира Зеленського щодо введення санкцій на телеканали Віктора Медведчука. Про це йдеться в опитуванні соціологічної групи «Рейтинг».

    Зазначається, що 78% знають про те, що Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти телеканалів «112 Україна», Zik та NewsOne, 21% – не знають.

    Також 49% підтримують рішення припинити мовлення цих телеканалів. Водночас 41% – не підтримують. Із моменту введення санкцій рівень підтримки блокування каналів зріс із 42 до 49%, натомість кількість критиків зменшилася із 47% до 41%.

    «Важливо, що серед опитаних, які знають про рішення, рівень його підтримки ще вищий (57%), а кількість критиків менша (37%)», – йдеться в повідомленні.

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    Соціологи: українці схвалили санкції проти каналів Медведчука
    Соціологи: українці схвалили санкції проти каналів Медведчука
    Соціологи: українці схвалили санкції проти каналів Медведчука

    Також 72% опитаних підтримують запровадження державою санкцій проти фізичних та юридичних осіб України, якщо їхня діяльність шкодить інтересам держави. А в разі наявності доказів причетності цих осіб до терористичної діяльності або сепаратизму, рівень підтримки санкцій проти них зростає до 85%.

    Опитування проводили 6-8 лютого в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю й типом поселення. Опитали 2 500 респондентів мотодом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності складає не більше 2 %.

    Нагадаємо, замість закритих телеканалів «112 Україна», Zik та NewsOne керівництво медіахолдингу «Новости» має намір створити новий канал.

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    Теги: Віктор Медведчук соцопитування РНБО санкції Володимир Зеленський
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