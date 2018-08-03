Санкції в дії: остання західна мережа готелів пішла з окупованого Криму



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Best Western Sevastopol

Готель все ще працює, але знак, що ідентифікує його як готель Best Western, був знятий з будівлі

Американська фірма Best Western Hotels & Resorts, остання західна готельна мережа, яка все ще перебувала в Криму, пішла з півострова через санкції, введені після незаконної анексії Росією. Про це з посиланням на двох співробітників готелю повідомляє Reuters.

Готель Best Western Sevastopol, будівля радянської епохи на причалі в порту Севастополя, став одним з небагатьох видимих ознак міжнародної ділової присутності, що залишилися після анексії в 2014 році. Інші великі бренди, серед яких McDonald's Corp і Radisson Hotels, вже покинули Крим, пише видання.

Готель все ще працює, але знак, що ідентифікує його як готель Best Western, був знятий з будівлі і тепер на сайтах бронювання називається Sevastopol Hotel and Spa.

Мажоритарним власником готелю є компанія Sevastopol Investment Group Ltd, яка, за даними російських податкових служб, зареєстрована на Сейшельських островах.

Best Western не володіє і не управляє готелями, а має систему франчайзингу, відповідно до якої власники або оператори готелю можуть платити за право використовувати бренд компанії.

Один із співробітників готелю сказав, що франчайзингова угода з Best Western завершилася в жовтні минулого року через санкції.

«Тепер нас просто називають Севастопольським готелем. Ми перестали платити за франшизу», - сказав співробітник готелю.

Напередодні американські сенатори представили новий пакет санкцій проти Росії.

Крім того Велика Британія ввела санкції проти російських компаній, які будували Кримський міст.

Як відомо, раніше проти цих компаній санкції запровадив Європейський Союз. Обмежувальні заходи полягають у замороженні активів в ЄС, що належать цим суб'єктам, а особи та організації в ЄС не можуть надавати їм фінансові послуги.

Президент України Петро Порошенко схвалив рішення Ради Євросоюзу щодо запровадження санкцій проти шести компаній, причетних до незаконного будівництва Кримського мосту.