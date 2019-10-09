У Польщі загинули два сапери під час розмінування



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У мерії Кузні-Рациборської, де сталася трагедія, пояснили, що в лісі з часів Другої світової війни залишилося безліч боєприпасів

У Кузні-Рациборській (Сілезьке воєводство, Польща) під час розмінування боєприпасів часів Другої світової війни загинули два сапери.

Про це повідомляє Польське Радіо.

Вибух боєприпасів стався на лісовій території. Мова йде про п'ять артилерійських снарядів.

Постраждали шість саперів. Двоє з них померли на місці. Двоє людей серйозно поранені і доставлені вертольотами в лікарні. Травми інших військовослужбовців легші - в лікарню їх доставили машинами швидкої допомоги.

У мерії Кузні-Рациборської, де сталася трагедія, пояснили, що в лісі з часів Другої світової війни залишилося безліч боєприпасів.

До слова, із початку року в Україні знищили понад 730 авіабомб.

5 вересня під час обстеження території с. Фурси урочище «Товсте» Білоцерківського району фахівцями групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква було виявлено 30 одиниць вибухонебезпечних предметів Другої світової війни.

2 вересня під час обстеження територій с. Синява Рокитнянського району та с. Дибинці Богуславського району фахівцями групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква було виявлено одну мінометну міну та 7 артилерійських снарядів Другої світової війни.