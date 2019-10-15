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    Небезпечна знахідка: на Київщині виявлено кілька сотень снарядів (фото,відео)

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    Снаряди та авіаційні бомби часів Другої світової війни було виявлено в&nbsp;<span lang="UK">урочищі &laquo;Товсте&raquo;&nbsp;</span> - Небезпечна знахідка: на Київщині виявлено кілька сотень снарядів (фото,відео)
    Снаряди та авіаційні бомби часів Другої світової війни було виявлено в урочищі «Товсте» 
    Фото: ДСНС

    Піротехніки знищили боєприпаси на полігоні

    У Київській області піротехніками Державної служби України з надзвичайних ситуацій знешкоджено 280 одиниць вибухонебезпечних предметів Другої світової війни.

    Як повідомляєпресслужба Головного управління ДСНС у Київській області, 11 жовтня під час обстеження території с. Фурси урочище «Товсте» Білоцерківського району фахівцями групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква було виявлено 280 одиниць вибухонебезпечних предметів Другої світової війни. Серед них фугасні авіаційні бомби вагою 500 кг – 1 одиницю, 250 кг – 3 одиниці та 100 кг – 6 одиниць.

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    Небезпечна знахідка: на Київщині виявлено кілька сотень снарядів (фото,відео)
    Небезпечна знахідка: на Київщині виявлено кілька сотень снарядів (фото,відео)

    Дані вибухонебезпечні предмети були знешкоджені шляхом підриву у завчасно визначеному полігоні для знищення вибухонебезпечних предметів.

    Робота з розмінування урочища Товсте Білоцерківського району продовжується.

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