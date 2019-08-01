Місія ОБСЄ за добу зафіксувала на Донбасі 34 вибухи



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Найбільше вибухів зафіксовано на Луганщині

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували минулої доби вісім вибухів у Донецькій області та 26 - у Луганській.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 30 липня.

«У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, зокрема, вісім вибухів супроти 23 відповідно)», - йдеться у звіті.

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь і південний захід від Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька) та на північний схід від Світлодарська (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька).

«У Луганській області СММ зафіксувала порушення режиму припинення вогню, зокрема 26 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (жодного порушення)», - повідомили в місії.

Більшість порушень зафіксовано в районах на схід від н. п. Дмитрівка (підконтрольний урядові, 43 км на північ від Луганська). За оцінкою спостерігачів, вони були пов’язані з «проведенням навчань з бойовою стрільбою за межами зони безпеки», а також у районах на північ і схід від Попасної (підконтрольна урядові, 69 км на захід від Луганська).

У звіті також зазначається, що 30 липня в межах ділянки розведення члени патруля місії бачили, як білий броньований автомобіль ДСНС України проїжджав через КПВВ на північ від мосту біля Станиці Луганської в напрямку ділянки розведення.

На самій ділянці розведення спостерігачі знову бачили сімох бойовиків з нарукавними пов’язками з написами «СЦКК».

Нагадаємо, згідно з досягнутими 17 липня домовленостями Тристоронньої контактної групи, на Донбасі з 21 липня почалося «хлібне перемир’я» – безстрокову заборону на будь-яке ведення вогню.

Зокрема, вперше передбачена відповідальність осіб за відкриття вогню. У випадках порушень режиму припинення вогню на Донбасі передбачені «дисциплінарні заходи», про такі випадки ставиться до відома Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

В ОБСЄ заявили, що «хлібне перемир’я» на Донбасі принесло результати.