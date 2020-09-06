Україна вперше за 12 років поставить до Саудівської Аравії пшеницю



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У Саудівську Аравію відправили 60 тисяч тонн української пшениці

Саудівська Аравія планує розвивати співпрацю з Україною в агропромисловій та оборонних сферах

Українська компанія «Континентал Фармерз груп» відправила вантажне судно з 60 тисячами тонн пшениці з морського порту «Чорноморськ» в Саудівську Аравію. Це перша поставка пшениці з України за 12 років.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Зазначається, що «Континентал Фармерз груп» разом зі своїм акціонером – Saudi Agricultural Investment and Livestock Company – виграла тендер, оголошений саудівським державним закупівельником Saudi Arabia Grain Organization, на поставку 60 тис. тонн пшениці.

«Я впевнений, що це безумовно хороший показник і явний сигнал про серйозні інвестиційні наміри Саудівської Аравії по Україні», - повідомив гендиректор компанії Георга фон Нолкена.

У свою чергу посол Саудівської Аравії в Україні Мухаммад Сулейман аль-Мусгер зазначив, що Саудівська Аравія планує розвивати співпрацю з Україною в агропромисловій та оборонних сферах.

Нагадаємо, закупівельні ціни на пшеницю в портах зросли до рекордних показників.

Також повідомлялося, що Україна вийшла на друге місце у світі за валютною виручкою від експорту зерна.