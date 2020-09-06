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    Економіка та фінанси

    Україна вперше за 12 років поставить до Саудівської Аравії пшеницю

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    <p>У Саудівську Аравію відправили 60 тисяч тонн української пшениці</p> - Україна вперше за 12 років поставить до Саудівської Аравії пшеницю

    У Саудівську Аравію відправили 60 тисяч тонн української пшениці

    Саудівська Аравія планує розвивати співпрацю з Україною в агропромисловій та оборонних сферах

    Українська компанія «Континентал Фармерз груп» відправила вантажне судно з 60 тисячами тонн пшениці з морського порту «Чорноморськ» в Саудівську Аравію. Це перша поставка пшениці з України за 12 років.

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    Зазначається, що «Континентал Фармерз груп» разом зі своїм акціонером – Saudi Agricultural Investment and Livestock Company – виграла тендер, оголошений саудівським державним закупівельником Saudi Arabia Grain Organization, на поставку 60 тис. тонн пшениці.

    «Я впевнений, що це безумовно хороший показник і явний сигнал про серйозні інвестиційні наміри Саудівської Аравії по Україні», - повідомив гендиректор компанії Георга фон Нолкена.

    У свою чергу посол Саудівської Аравії в Україні Мухаммад Сулейман аль-Мусгер зазначив, що Саудівська Аравія планує розвивати співпрацю з Україною в агропромисловій та оборонних сферах.

    Нагадаємо, закупівельні ціни на пшеницю в портах зросли до рекордних показників.

    Також повідомлялося, що Україна вийшла на друге місце у світі за валютною виручкою від експорту зерна.

    Читайте матеріал «Главкома»:
    економіка експорт Саудівська Аравія пшениця тендер Україна
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